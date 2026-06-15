¡Inesperado! España tropieza ante Cabo Verde en su debut

Contra todos los pronósticos, España no pudo superar a Cabo Verde en su estreno por el Grupo H de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y debió conformarse con un empate sin goles en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

La selección dirigida por Luis de la Fuente llegaba como amplia favorita y con el cartel de candidata al título, pero se encontró con un rival ordenado, disciplinado y dispuesto a hacer historia en su primera participación mundialista. Cabo Verde resistió cada intento de la Roja y terminó celebrando un punto que sabe a triunfo para sus aspiraciones.

Mientras España se retiró entre la decepción y las dudas, Cabo Verde celebró un resultado histórico que puede marcar un antes y un después en su aventura mundialista. El empate deja al Grupo H completamente abierto y supone un duro golpe para las aspiraciones españolas en el arranque de la competición.