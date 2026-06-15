15 jun. 2026
Copa del Mundo

¡Inesperado! España tropieza ante Cabo Verde en su debut

España protagonizó uno de los mayores golpes de la primera fecha del Mundial 2026 al empatar 0-0 frente a Cabo Verde, una selección que resistió con uñas y dientes y frustró a uno de los grandes candidatos al título.

Junio 15, 2026 03:26 p. m. • 
Por Redacción D10
Cabo Verde.jfif

Decepción. Los futbolistas de la Roja salieron al igual que una derrota del campo de juego.

Gentileza

Contra todos los pronósticos, España no pudo superar a Cabo Verde en su estreno por el Grupo H de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y debió conformarse con un empate sin goles en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

La selección dirigida por Luis de la Fuente llegaba como amplia favorita y con el cartel de candidata al título, pero se encontró con un rival ordenado, disciplinado y dispuesto a hacer historia en su primera participación mundialista. Cabo Verde resistió cada intento de la Roja y terminó celebrando un punto que sabe a triunfo para sus aspiraciones.

Mientras España se retiró entre la decepción y las dudas, Cabo Verde celebró un resultado histórico que puede marcar un antes y un después en su aventura mundialista. El empate deja al Grupo H completamente abierto y supone un duro golpe para las aspiraciones españolas en el arranque de la competición.

España Cabo Verde Mundial FIFA 2026
Redacción D10
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