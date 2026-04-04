Benjamín Aceval golea en su estreno

El camino que conduce a la Primera División tuvo este sábado en horas de la mañana su jornada de partida. Dos compromisos abrieron el campeonato, uno en el Barrio Palomar y otro en Villarrica.

En el estadio Parque del Guairá, el Benjamín Aceval tuvo un inicio más que óptimo al golear por el marcador de 0-4 al Guaireña con los tantos de Nery Castro, Osvaldo Argüello, Sebastián Benítez y Santiago López.

En el otro lance,disputado en el estadio Emiliano Ghezzi del Barrio Palomar de Asunción, el 3 de Noviembre empató 1-1 con 12 de Junio de Villa Hayes. Iván Maciel abrió la cuenta para el cuadro rojo, mientras que la paridad final fue obra de Diego Valdez.

La jornada del sábado se completará en el estadio Erico Galeano en donde el Deportivo Capiatá recibirá al Independiente de Campo Grande. Este duelo será a las 17.00.

