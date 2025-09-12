El Rojiverde recibe a la “V” en Villa Elisa

Los rojiverdes a pesar de ubicarse últimos en la actual tabla de posiciones y del promedio siguen dando lucha y pelea con el afán de seguir en la máxima categoría, para ello la misión será conseguir la mayor cantidad de puntos y esperar que los rivales directos no sigan puntuando.

Su rival de hoy (16:30) será uno de los denominados partidos de seis puntos, atendiendo que la V azulada ha experimentado una caída importante en este torneo y se ubica entre los cuatro equipos de menor calificación (puesto 9). Tembetary postergó su partido ante Cerro en la última fecha y Ameliano cayó 1-0 ante Trinidense.

CIFRA. 0,718 es el promedio de Tembetary en la tabla del descenso es el último. Mientras que Ameliano tiene 1,239.