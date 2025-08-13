El Remo suma otra medalla y alcanza un récord en ASU2025

El Remo dio a Paraguay su séptima medalla en los Juegos Panamericanos Junior al conquistar este miércoles la medalla de bronce en la final de Cuatro Pares de Remos Cortos Femenino. Esta disciplina ya superó la cantidad de preseas ganadas en Cali 2021 (4).

Nicole Martínez, Lucía Martínez, Agustina López y Fiorella Rodríguez alcanzaron un lugar en el podio, en una gran remontada pero tras Chile y Brasil.

Nicole Martínez alcanzó su cuarta medalla en estos juegos ya que antes había logrado oro en Singles, plata en Cuatro sin Timonel, plata en Dos Remos sin Timonel. Fiorella Rodríguez sumó la tercera de su cosecha personal después de Plata en Cuatro Sin Timonel y Dos Remos sin Timonel.

Lucía Martínez y Agustina López, sumaron su segunda medalla, tras alcanzar la de Plata en Cuatro sin Timonel.



JUEGOS PANAMERICANOS - MEDALLERO PARAGUAYO

Nicole Martínez – Oro – Remo, Un Par de Remos Cortos.

Fiorella Gatti – Oro – Squash.

Nicolás Villalba y Nicolás Invernizzi – Plata – Remo, Dos Remos sin Timonel Masculino.

Nicole Martínez, Lucía Martínez, Agustina López, Fiorela Rodríguez – Plata – Remo, Cuatro sin Timonel Femenino.

Janine Hanspach – Bronce – Esgrima, Espada Femenina.

Nicole Martínez y Fiorela Rodríguez – Plata – Remo, Dos Remos sin Timonel Femenino.

Nicole Martínez, Lucía Martínez, Agustina López y Fiorella Rodríguez – Bronce – Remo, Cuatro Pares de Remos Cortos.