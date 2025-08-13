13 ago. 2025
Juegos Panamericanos

El Remo suma otra medalla y alcanza un récord en ASU2025

El equipo femenino de Remo alcanzó este miércoles la medalla de bronce en la modalidad de Cuatro Pares de Remos Cortos.

Agosto 13, 2025 08:49 a. m. • 
Por Redacción D10
GyOtro5W8AAM7De.jpeg

El Remo Nacional logró su quinta presea en Asu.

Foto: @CoParaguay

El Remo dio a Paraguay su séptima medalla en los Juegos Panamericanos Junior al conquistar este miércoles la medalla de bronce en la final de Cuatro Pares de Remos Cortos Femenino. Esta disciplina ya superó la cantidad de preseas ganadas en Cali 2021 (4).

Nicole Martínez, Lucía Martínez, Agustina López y Fiorella Rodríguez alcanzaron un lugar en el podio, en una gran remontada pero tras Chile y Brasil.

Nicole Martínez alcanzó su cuarta medalla en estos juegos ya que antes había logrado oro en Singles, plata en Cuatro sin Timonel, plata en Dos Remos sin Timonel. Fiorella Rodríguez sumó la tercera de su cosecha personal después de Plata en Cuatro Sin Timonel y Dos Remos sin Timonel.

Lucía Martínez y Agustina López, sumaron su segunda medalla, tras alcanzar la de Plata en Cuatro sin Timonel.


JUEGOS PANAMERICANOS - MEDALLERO PARAGUAYO

Nicole Martínez – Oro – Remo, Un Par de Remos Cortos.

Fiorella Gatti – Oro – Squash.

Nicolás Villalba y Nicolás Invernizzi – Plata – Remo, Dos Remos sin Timonel Masculino.

Nicole Martínez, Lucía Martínez, Agustina López, Fiorela Rodríguez – Plata – Remo, Cuatro sin Timonel Femenino.

Janine Hanspach – Bronce – Esgrima, Espada Femenina.

Nicole Martínez y Fiorela Rodríguez – Plata – Remo, Dos Remos sin Timonel Femenino.

Nicole Martínez, Lucía Martínez, Agustina López y Fiorella Rodríguez – Bronce – Remo, Cuatro Pares de Remos Cortos.

Juegos Panamericanos Remo Otros Deportes
Redacción D10
Más contenido de esta sección
GyHC0CMWgAA175E.jpeg
Juegos Panamericanos
Fiorella Gatti asegura otra medalla para Paraguay
La atleta Fiorella Gatti consiguió meterse en las semifinales del Squash Femenino y con eso aseguró una medalla más para el Team Paraguay.
Agosto 12, 2025 07:24 a. m.
 · 
Redacción D10
GyHFfVEX0AEkbIo.jpeg
Juegos Panamericanos
La agenda del día de Asu 2025
Este martes se desarrolla la cuarta jornada de Los Juegos Panamericanos Junior de Asu 2025. Acá la agenda con las competencias.
Agosto 12, 2025 07:04 a. m.
 · 
Redacción D10
530373366_1179449160894534_3462628933890708336_n_62456841.jpg
Juegos Panamericanos
Un comienzo a pura medallas
El Team Paraguay enfrenta hoy el tercer día de competencia, a la espera de más medallas para cumplir con el objetivo: 20 preseas.
Agosto 11, 2025 07:39 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-08-10 at 8.46.53 PM.jpeg
Juegos Panamericanos
La agenda del día de Asu 2025
Este lunes se desarrolla la tercera jornada de Los Juegos Panamericanos Junior de Asu 2025. Acá la agenda con las competencias.
Agosto 11, 2025 07:23 a. m.
 · 
Redacción D10
GyAy0FQXEAAOBXa.jpeg
Juegos Panamericanos
Paraguay alcanza su cuarta medalla
Una jornada prolífica para el deporte paraguayo, que ya alcanzó su cuarta medalla en los Juegos Panamericanos.
Agosto 10, 2025 04:55 p. m.
 · 
Redacción D10
PRIMERA MEDALLA ORO, PARAGUAY ASU 2025 PARA NICOLE MARTINEZ_17_62444847.jpg
Juegos Panamericanos
Nicole Martínez, “superfeliz de ganar esta medalla de oro” en ASU2025
La remera paraguaya Nicole Martínez, flamante medalla de oro en la categoría femenina de un par de remos cortos en los Juegos Panamericanos Junior ASU2025, aseguró estar muy feliz de haber logrado este triunfo “en casa”.
Agosto 10, 2025 02:53 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más