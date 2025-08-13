El Remo cierra participación con otra histórica presea

El equipo mixto nacional consiguió la octava medalla para el Team Paraguay en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025. La presea fue de bronce, que significa el sexto obtenido por el remo, esta vez en la modalidad de 8 mixto con timonel.

El equipo que subió al podio esta compuesto con: Fiorella Rodríguez, Nicolás Villalba, Gabriel Yser, Agustina López, Nicolás Invernizzi, Alejo Giménez, Nicole Martínez, Lucía Martínez, mientras que en el timonel estuvo Juan Iglesias.

RÉCORD. El Remo paraguayo había logrado 4 medallas en los Juegos de Cali, mientras que en esta oportunidad alcanzaron 6 reconocimientos: 1 de Oro, 3 de Plata, 2 de Bronce. Mientras que a nivel general, es la octava, quedando a 2 de la marca establecida en el 2021.

JUEGOS PANAMERICANOS - MEDALLERO PARAGUAYO

Nicole Martínez – Oro – Remo, Un Par de Remos Cortos.

Fiorella Gatti – Oro – Squash.

Nicolás Villalba y Nicolás Invernizzi – Plata – Remo, Dos Remos sin Timonel Masculino.

Nicole Martínez, Lucía Martínez, Agustina López, Fiorela Rodríguez – Plata – Remo, Cuatro sin Timonel Femenino.

Nicole Martínez y Fiorela Rodríguez – Plata – Remo, Dos Remos sin Timonel Femenino.

Janine Hanspach – Bronce – Esgrima, Espada Femenina.

Nicole Martínez, Lucía Martínez, Agustina López y Fiorella Rodríguez – Bronce – Remo, Cuatro Pares de Remos Cortos.

Fiorella Rodríguez, Nicolás Villalba, Gabriel Yser, Agustina López, Nicolás Invernizzi, Alejo Giménez, Nicole Martínez, Lucía Martínez y Juan Iglesias - Bronce - Remo, Ocho Mixto con Timonel.