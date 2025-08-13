13 ago. 2025
Juegos Panamericanos

El Remo cierra participación con otra histórica presea

En la última competencia de Remo, el equipo mixto paraguayo logró la medalla de bronce.

Agosto 13, 2025 10:58 a. m. • 
Por Redacción D10
GyOw9RlXIAAqCcG.jpeg

El Remo Nacional dejó en alto a Paraguay.

El equipo mixto nacional consiguió la octava medalla para el Team Paraguay en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025. La presea fue de bronce, que significa el sexto obtenido por el remo, esta vez en la modalidad de 8 mixto con timonel.

El equipo que subió al podio esta compuesto con: Fiorella Rodríguez, Nicolás Villalba, Gabriel Yser, Agustina López, Nicolás Invernizzi, Alejo Giménez, Nicole Martínez, Lucía Martínez, mientras que en el timonel estuvo Juan Iglesias.

RÉCORD. El Remo paraguayo había logrado 4 medallas en los Juegos de Cali, mientras que en esta oportunidad alcanzaron 6 reconocimientos: 1 de Oro, 3 de Plata, 2 de Bronce. Mientras que a nivel general, es la octava, quedando a 2 de la marca establecida en el 2021.

JUEGOS PANAMERICANOS - MEDALLERO PARAGUAYO

Nicole Martínez – Oro – Remo, Un Par de Remos Cortos.

Fiorella Gatti – Oro – Squash.

Nicolás Villalba y Nicolás Invernizzi – Plata – Remo, Dos Remos sin Timonel Masculino.

Nicole Martínez, Lucía Martínez, Agustina López, Fiorela Rodríguez – Plata – Remo, Cuatro sin Timonel Femenino.

Nicole Martínez y Fiorela Rodríguez – Plata – Remo, Dos Remos sin Timonel Femenino.

Janine Hanspach – Bronce – Esgrima, Espada Femenina.

Nicole Martínez, Lucía Martínez, Agustina López y Fiorella Rodríguez – Bronce – Remo, Cuatro Pares de Remos Cortos.

Fiorella Rodríguez, Nicolás Villalba, Gabriel Yser, Agustina López, Nicolás Invernizzi, Alejo Giménez, Nicole Martínez, Lucía Martínez y Juan Iglesias - Bronce - Remo, Ocho Mixto con Timonel.

Juegos Panamericanos Remo Otros Deportes
Redacción D10
Más contenido de esta sección
GyAOKJyWoAE6BoN.png
Juegos Panamericanos
Escándalo en el ciclismo de los Juegos Panamericanos Junior tras polémica decisión
La descalificación del ciclista argentino Mateo Kalejman, quien había ganado con autoridad la medalla de oro en la contrarreloj individual masculina en los Juegos Panamericanos Junior en Asunción, desató este lunes la primera polémica de la competencia.
Agosto 12, 2025 07:33 a. m.
 · 
Redacción D10
GyHC0CMWgAA175E.jpeg
Juegos Panamericanos
Fiorella Gatti asegura otra medalla para Paraguay
La atleta Fiorella Gatti consiguió meterse en las semifinales del Squash Femenino y con eso aseguró una medalla más para el Team Paraguay.
Agosto 12, 2025 07:24 a. m.
 · 
Redacción D10
GyHFfVEX0AEkbIo.jpeg
Juegos Panamericanos
La agenda del día de Asu 2025
Este martes se desarrolla la cuarta jornada de Los Juegos Panamericanos Junior de Asu 2025. Acá la agenda con las competencias.
Agosto 12, 2025 07:04 a. m.
 · 
Redacción D10
530373366_1179449160894534_3462628933890708336_n_62456841.jpg
Juegos Panamericanos
Un comienzo a pura medallas
El Team Paraguay enfrenta hoy el tercer día de competencia, a la espera de más medallas para cumplir con el objetivo: 20 preseas.
Agosto 11, 2025 07:39 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-08-10 at 8.46.53 PM.jpeg
Juegos Panamericanos
La agenda del día de Asu 2025
Este lunes se desarrolla la tercera jornada de Los Juegos Panamericanos Junior de Asu 2025. Acá la agenda con las competencias.
Agosto 11, 2025 07:23 a. m.
 · 
Redacción D10
GyAy0FQXEAAOBXa.jpeg
Juegos Panamericanos
Paraguay alcanza su cuarta medalla
Una jornada prolífica para el deporte paraguayo, que ya alcanzó su cuarta medalla en los Juegos Panamericanos.
Agosto 10, 2025 04:55 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más