El quinto capítulo ya tiene árbitros designados

La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) dio a conocer este jueves a los jueces que se encargarán de impartir justicia en la disputa de la jornada 5 del Torneo Apertura 2026.

Blas Romero, árbitro del juego entre Nacional y Olimpia no fue tenido en cuenta. Recordemos que el presidente franjeado, Rodrigo Nogues realizó numerosos reclamos sobre su labor de juez.

Designaciones

Viernes 13 de febrero

Guaraní vs. Sportivo San Lorenzo

Estadio: La Arboleda.

Árbitro: Carlos Paul Benítez.

Líneas: Carmelo Candia y Diego Silva.

VAR: José Méndez.

Hora: 18:30.

Recoleta FC vs. Sportivo Luqueño

Estadio: ueno Luis Salinas.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Línees: Milciades Saldívar y Nadia Weiler.

VAR: José Armoa.

Hora: 20:30.

Sábado 14 de febrero

Olimpia vs. Rubio Ñu

Estadio: ueno Defensores del Chaco.

Árbitro: Derlis López.

Líneas: Luis Onieva y José Mercado.

VAR: Fernando López.

Hora: 18:30.

Spvo. Ameliano vs. Spvo. 2 de Mayo

Estadio: Ameliano – Villeta.

Árbitro: Álvaro Giménez.

Líneas: Guido Miranda y Derlys González.

VAR: David Ojeda.

Hora: 20:30.

Domingo 15 de febrero

Trinidense vs. Libertad

Estadio: Martín Torres.

Árbitro: Mario Díaz de Vivar.

Líneas: Roberto Cañete y Juan Mendoza.

VAR: Carlos Figueredo.

Hora: 18:30.

Cerro Porteño vs. Nacional

Estadio: ueno La Nueva Olla.

Árbitro: Derlis Benítez.

Líneas: Julio Aranda y Héctor Medina.

VAR: Ulises Mereles.

Hora: 20:30.