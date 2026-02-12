12 feb. 2026
Torneo Apertura

El quinto capítulo ya tiene árbitros designados

La Comisión de Árbitros de la APF dio a conocer a los jueces que impartirán justicia en la quinta fecha del torneo Apertura.

Febrero 12, 2026 06:53 p. m. • 
Por Redacción D10
arbitros.png

Ya fueron designados los árbitros para la jornada 5 del Apertura 2026.

Foto: Gentileza - APF

La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) dio a conocer este jueves a los jueces que se encargarán de impartir justicia en la disputa de la jornada 5 del Torneo Apertura 2026.

Blas Romero, árbitro del juego entre Nacional y Olimpia no fue tenido en cuenta. Recordemos que el presidente franjeado, Rodrigo Nogues realizó numerosos reclamos sobre su labor de juez.

Designaciones

Viernes 13 de febrero

Guaraní vs. Sportivo San Lorenzo

Estadio: La Arboleda.

Árbitro: Carlos Paul Benítez.

Líneas: Carmelo Candia y Diego Silva.

VAR: José Méndez.

Hora: 18:30.

Recoleta FC vs. Sportivo Luqueño

Estadio: ueno Luis Salinas.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Línees: Milciades Saldívar y Nadia Weiler.

VAR: José Armoa.

Hora: 20:30.

Sábado 14 de febrero

Olimpia vs. Rubio Ñu

Estadio: ueno Defensores del Chaco.

Árbitro: Derlis López.

Líneas: Luis Onieva y José Mercado.

VAR: Fernando López.

Hora: 18:30.

Spvo. Ameliano vs. Spvo. 2 de Mayo

Estadio: Ameliano – Villeta.

Árbitro: Álvaro Giménez.

Líneas: Guido Miranda y Derlys González.

VAR: David Ojeda.

Hora: 20:30.

Domingo 15 de febrero

Trinidense vs. Libertad

Estadio: Martín Torres.

Árbitro: Mario Díaz de Vivar.

Líneas: Roberto Cañete y Juan Mendoza.

VAR: Carlos Figueredo.

Hora: 18:30.

Cerro Porteño vs. Nacional

Estadio: ueno La Nueva Olla.

Árbitro: Derlis Benítez.

Líneas: Julio Aranda y Héctor Medina.

VAR: Ulises Mereles.

Hora: 20:30.

Comisión de Árbitros APF
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Libertad vs. Guaraní
Torneo Apertura
Libertad vs. Guaraní: Paso a paso
Libertad y Guaraní dan vida a otra edición del clásico moderno en el estadio La Huerta, por la cuarta fecha del Torneo Apertura.
Febrero 08, 2026 05:21 p. m.
 · 
Redacción D10
Lorenzo Melgarejo
Torneo Apertura
Libertad vs Guaraní, atractivo duelo en La Huerta
Desde las 18:30, la fecha 4 del Torneo Apertura 2026 pondrá frente a frente a dos candidatos al título. El encuentro se disputará en la renovada Huerta de Tuyucuá.
Febrero 08, 2026 08:25 a. m.
 · 
Redacción D10
54787559200_c8297ef2f8_4k.jpg
Torneo Apertura
Nacional defiende la cima contra Olimpia
Nacional y Olimpia prometen altas emociones hoy en la Visera, desde las 20:30 por la fecha 4 del Apertura.
Febrero 08, 2026 08:23 a. m.
 · 
Redacción D10
Lucas Barrios.jfif
Torneo Apertura
Directiva auriazul no acepta la salida de Lucas Barrios
Durante la rueda prensa, después de la derrota de Luqueño, el estratega manifestó que su cargo está a disposición. En pocas palabras estaba renunciante, sin embargo la dirigencia no dio lugar a lo expresado por el DT.
Febrero 08, 2026 08:21 a. m.
 · 
Redacción D10
2 de Mayo Cerro Porteño
Torneo Apertura
Un flojo Cerro Porteño iguala ante un 2 de Mayo sin muchos titulares
Cerro Porteño igualó sin goles con el 2 de Mayo en su visita a Pedro Juan Caballero, por la cuarta fecha del Torneo Apertura. El Ciclón fue dominado en el primer tiempo por el alternativo del Gallo y Alexis Martín tapó un penal cerca del final.
Febrero 07, 2026 10:46 p. m.
 · 
Redacción D10
Trinidense.jfif
Torneo Apertura
Agónico festejo: Trinidense gana su primer clásico en Primera
Rubio Ñu y Sportivo Trinidense dejaron todo en la cancha para poder dar la alegría a todo el barrio Santísima Trinidad y a sus fanáticos. El único gol del partido llegó en la agonía del juego en La Arboleda. El Triqui no solo se quedó con el clásico, también ganó por primera vez en Primera División.
Febrero 07, 2026 09:12 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más