Choque fuerte en el “Clásico Blanco y Negro”

Una nueva edición del clásico blanco y negro se disputa hoy desde las 20:30 en el estadio Defensores del Chaco por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026.

Ambos equipos llegan con realidades muy distintas. El Decano, líder invicto del campeonato, llega con la confianza por las nubes tras ganar por 1-0 a Cerro Porteño en el superclásico en La Nueva Olla, mientras que el equipo de Francisco Arce viene de caer por la mínima ante Rubio Ñu, encadenando cuatro partidos sin ganar (tres derrotas y un empate), lo que hace que el equipo quede muy lejos de la punta y con muchas dudas, despertando la furia de sus aficionados. Para esta noche se espera un juego agradable.

El técnico decano Pablo Vitamina Sánchez no toca mucho el equipo que viene de vencer al Ciclón en Barrio Obrero, apostando casi a los mismos intérpretes, con Adrián Alcaraz como referente en ofensiva ante la suspensión de Sebastián Ferreira y con el capitán Richard Ortiz ordenando en mitad de cancha.

En el Gumarelo, por su parte, la gran esperanza en ataque se llama Lorenzo Melgarejo, el goleador del equipo en el último tiempo.

En cuanto a antecedentes hay que decir que esta será la edición número 308 del clásico blanco y negro del fútbol paraguayo. Un partido que se remonta su primer lance al año 1906. En el historial, el equipo de Libertad alcanza las 95 victorias, Olimpia suma 130 triunfos y las igualdades se dieron en 82 ocasiones. El Franjeado marcó un total de 431 goles y el Repollero lleva anotados 349 tantos.