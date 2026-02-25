25 feb. 2026
Torneo Apertura

Choque fuerte en el “Clásico Blanco y Negro”

Olimpia y Libertad se miden hoy en el Defensores del Chaco (20:30). Llegan con realidades distintas, pero con la misma necesidad: ganar.

Febrero 25, 2026 07:07 a. m. • 
Por Redacción D10
adrian alcaraz.jpg

Adrián Alcaraz, delantero de Olimpia.

Foto: Gentileza

Una nueva edición del clásico blanco y negro se disputa hoy desde las 20:30 en el estadio Defensores del Chaco por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026.

Ambos equipos llegan con realidades muy distintas. El Decano, líder invicto del campeonato, llega con la confianza por las nubes tras ganar por 1-0 a Cerro Porteño en el superclásico en La Nueva Olla, mientras que el equipo de Francisco Arce viene de caer por la mínima ante Rubio Ñu, encadenando cuatro partidos sin ganar (tres derrotas y un empate), lo que hace que el equipo quede muy lejos de la punta y con muchas dudas, despertando la furia de sus aficionados. Para esta noche se espera un juego agradable.

El técnico decano Pablo Vitamina Sánchez no toca mucho el equipo que viene de vencer al Ciclón en Barrio Obrero, apostando casi a los mismos intérpretes, con Adrián Alcaraz como referente en ofensiva ante la suspensión de Sebastián Ferreira y con el capitán Richard Ortiz ordenando en mitad de cancha.

En el Gumarelo, por su parte, la gran esperanza en ataque se llama Lorenzo Melgarejo, el goleador del equipo en el último tiempo.

En cuanto a antecedentes hay que decir que esta será la edición número 308 del clásico blanco y negro del fútbol paraguayo. Un partido que se remonta su primer lance al año 1906. En el historial, el equipo de Libertad alcanza las 95 victorias, Olimpia suma 130 triunfos y las igualdades se dieron en 82 ocasiones. El Franjeado marcó un total de 431 goles y el Repollero lleva anotados 349 tantos.

Torneo Apertura Olimpia Libertad
Redacción D10
Más contenido de esta sección
LUQ-GUA.png
Torneo Apertura
Sportivo Luqueño vs. Guaraní: Paso a paso
Sportivo Luqueño y Guaraní chocan en Capiatá desde las 8.00 en el cierre de la fecha 6 del Apertura. Seguí paso a paso las incidencias y estadísticas del lance.
Febrero 22, 2026 07:40 p. m.
Guaraní Sportivo Luqueño
Torneo Apertura
Sportivo Luqueño y Guaraní cierran la sexta fecha
Sportivo Luqueño vs. Guaraní será el único y último partido de la jornada dominguera de la Copa de Primera Apertura 2026. El juego se disputará en el estadio Erico Galeano desde las 20:00.
Febrero 22, 2026 10:11 a. m.
 · 
Redacción D10
expulsión de Vitamina Sánchez.jpg
Torneo Apertura
Leandro Martín resaltó haber ganado el partido “más grande del país”
El asistente técnico, Leandro Martín fue el responsable de realizar el análisis del partido a raíz de la expulsión del estratega decano, Pablo Sánchez. Martín valoró el triunfo por lo que significa un superclásico.
Febrero 21, 2026 09:43 p. m.
 · 
Redacción D10
DAR_3314.JPG.jpeg
Torneo Apertura
Richard Ortiz: “Fue un partido inteligente”
Richard Ortiz, el amo y señor de los superclásicos, dio sus sensaciones tras una nueva victoria ante Cerro Porteño.
Febrero 21, 2026 09:03 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-02-21 at 8.36.59 PM.jpeg
Torneo Apertura
Olimpia sigue con su racha positiva en La Nueva Olla
Con el triunfo de este sábado, Olimpia mantiene su racha positiva jugando clásicos en La Nueva Olla. Ya son 10 los partidos en los que el Decano no pierde.
Febrero 21, 2026 08:41 p. m.
Richard Ortiz
Torneo Apertura
Olimpia salta a la cima desde el “patio de su casa”
Olimpia se llevó el superclásico ante Cerro Porteño siendo efectivo en el área. Richard Ortiz marcó el 0-1 con el que el Decano volvió a ganar en un estadio donde se está acostumbrando a sonreír, como si se tratase del patio de su casa, y además es puntero.
Febrero 21, 2026 08:29 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más