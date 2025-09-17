El probable once de Cerro Porteño para medir a Tembetary

Cerro Porteño enfrenta este miércoles a Tembetary a partir de las 19:00 en La Nueva Olla en juego de regularización de la fecha 11 del torneo Clausura.

Es la última oportunidad para el entrenador argentino Diego Martínez que tras la derrota ante General Caballero perdió todo tipo de crédito y hoy está obligado a ganar.

El adiestrador azulgrana probaría un esquema inusual, con una línea de 3 en el fondo, dos laterales, un mediocampo poblado y dos delanteros.

El más probable onceno del Ciclón sería con Alexis Martín Arias; Gustavo Velázquez, Bruno Valdez y Matías Pérez; Fabricio Domínguez y Blas Riveros; Gastón Giménez,. Jorge Morel y Carlos Franco; Cecilio Domínguez y Jonathan Torres.