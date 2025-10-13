El presidente del 2 de Mayo, molesto con Bruno Valdez

Tras el empate sin goles entre el 2 de Mayo y Cerro Porteño, el defensa azulgrana Bruno Valdez se quejó del campo de juego del estadio Río Parapití. El presidente del Gallo, Hugo Romero, quedó molesto con esas declaraciones.

“Siempre digo que los mediocres siempre buscan una excusa, los valientes se atreven a superar los obstáculos. No digo que el empastado esté igual que La Nueva Olla, pero no es tanto como él dijo”, indicó el titular norteño en charla para el programa Fútbol a lo Grande.

“Nos molesta porque no condice con la realidad”, sostuvo Hugo Romero y añadió que “no es así como él dijo, que por causa de la cancha ellos no podían jugar. ¿Cómo nosotros pudimos jugar? La cancha si es mala, es mala para los dos”.

“No esperaba de él, un jugador que es de selección paraguaya, debe saber que tiene que ir al interior”, manifestó. “Hizo un gran partido, pero su comentario no condice con la realidad”, volvió a insistir.