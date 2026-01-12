12 ene. 2026

El posible nuevo equipo de Darío Benedetto

Darío Benedetto, ex delantero de Olimpia, tendría todo acordado para convertirse en nuevo refuerzo de un importante equipo del continente.

Enero 12, 2026 11:54 a. m.
darío benedetto_ddarrio_58938766.jpg

El delantero argentino Darío Bendettto estuvo en Olimpia en el 2025.

El delantero argentino Darío Benedetto, de 35 años de edad, que estuvo en Olimpia el primer semestre del año pasado y luego emigró a Newell’s Old Boys, está para cambiar de equipo nuevamente.

Benedetto fue marginado del primer equipo de Newell’s en el último tiempo. Casi no tuvo minutos y no llegó a marcar goles.

Ahora su futuro estaría en Ecuador, más precisamente en el Barcelona de Guayaquil.

Según medios argentinos y ecuatorianos, el Pipa firmaría contrato por una temporada en el conjunto de Guayaquil, que deberá afrontar a mediados de febrero la fase 2 del Repechaje de la Copa Libertadores contra Argentinos Juniors.

Benedetto acumula más de 150 goles en su carrera (166 para ser exactos), aunque hace ya casi dos años que no se rompe la garganta gritando uno. El último fue en febrero de 2024, cuando le marcó a Tigre por la Copa de la Liga de Argentina, todavía vistiendo la camiseta de Boca Juniors. Desde entonces, acumuló 36 partidos entre el Xeneize, Querétaro, Olimpia y Newell’s sin poder festejar.

