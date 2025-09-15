El pelotazo de Matías Almeida a su abuelo Ever

El Nacional-Olimpia, por la 12ª fecha del Torneo Clausura, tuvo un condimento especial ya que en la plantilla del primero estaba Matías Almeida y en el banco del segundo, Ever Hugo Almeida.

Nieto y abuelo, por primera vez iban a enfrentarse, cada uno desde su posición. Poco antes del final del encuentro, se produjo el ingreso del chico de 20 años y en una acción desafortunada, pero propia de un partido, intentó que el balón pegara en su rival para ganar un saque lateral.

No obstante, el balón, que se desvió levemente, fue a dar por el rostro de su abuelo que estaba totalmente desprevenido. Matías Almeida hizo un gesto de disculpas, mientras que el entrenador se tocó los labios buscando alguna lesión.

Este balonazo capaz haya pasado a un segundo plano ya que lo que más le habrá dolido a Ever Hugo Almeida fue la derrota por 4-1 que recibió su equipo.