Guaraní se adueña del clásico más añejo y extiende su ventaja

Guaraní venció a Olimpia en el estadio Erico Galeano por la fecha 18 Del torneo Clausura y se adueñó del clásico más añejo para extender su diferencia al frente de la clasificación.

Alcides Barbotte abrió la cuenta para Guaraní a los 22 minutos donde el argentino definió de gran manera.

A Olimpia se le complicarían las cosas a los 37 minutos con la expulsión de Alex Franco. Ever Hugo Almeida tuvo que recomponer su equipo pero perdió fuerza.

En el segundo tiempo, Diego Fernández de tiro penal aumentó la diferencia. Hugo Quintana descontó para Olimpia pero Alcides Barbotte liquidó el expediente para la victoria 3-1 de Guaraní en Capiatá.

Guaraní alcanzó los 39 puntos y lidera el torneo Clausura con seis puntos de ventaja sobre Cerro Porteño que juega el lunes ante Nacional. Olimpia se mantiene noveno con 20 puntos.

La próxima fecha, la número 19, Guaraní enfrentará a Cerro Porteño y Olimpia medirá a Libertad.