El paraguayo al que superó Giorgian de Arrascaeta

Giorgian de Arrascaeta, el volante ofensivo uruguayo, superó al mediocampista paraguayo Modesto Bría para convertirse en el jugador extranjero con más partidos disputados con la camiseta del Flamengo.

Luego de haber ingresado y marcado un gol contra el Cusco de Perú por la Copa Libertadores, el charrúa jugó su encuentro número 370 con la camiseta rojinegra, uno más que Bría.

El paraguayo jugó en el Mengao en los años 40, en donde fue tricampeón carioca (1942-1944), formando un mediocampo inolvidable con Biguá y Jaime de Almeida.

Fue “contratado” por un famoso locutor de radio, Ary Barroso, uno de los hinchas más conocidos y fanáticos en la historia del Flamengo, quien lo llevó de Nacional en unas circunstancias muy particulares, casi de novela, que el periodista Blas Brítez contó en el newsletter de Última Hora, Peskamboi, en noviembre pasado.

Nacido en Encarnación, quien fue un verdadero ídolo del Flamengo, jugó 369 partidos con la camiseta rubronegra, desde principios de la década del 40 hasta 1953. Falleció el 30 de agosto de 1996 en Río de Janeiro, a la edad de 74 años.