19 jun. 2026
Selección Paraguaya

El onceno de Paraguay está confirmado

A horas para el inicio del segundo partido de la Selección Paraguaya, el entrenador Gustavo Alfaro ya tiene el equipo confirmado.

Junio 19, 2026 10:40 p. m. • 
Por Redacción D10
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Julio Enciso, jugador de la Albirroja.

Foto: AFP

La Selección Paraguaya cuenta con onceno definido para el segundo encuentro que disputará en la Copa del Mundo de 2026. La Albirroja buscará reponerse de la caída sufrida frente a Estados Unidos en el debut.

Para encarar este choque contra Turquía, el seleccionador Gustavo Alfaro realizó algunas modificaciones con relación al primer cotejo, con la esperanza de sumar los primeros puntos y continuar en carrera en el Mundial.

En la portería estará Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junior Alonso en la línea defensiva; Diego Gómez, Andrés Cubas, Matías Galarza y Miguel Almirón estarán en el sector medio; Julio Enciso e Isidro Pitta serán los atacantes.

Paraguay choca con Turquía a partir de las 0:00 del sábado 20 de junio, en el estadio San Francisco, por la segunda fecha del Grupo D, que tiene a Estados Unidos clasificado a la otra ronda, con seis unidades.

Mundial FIFA 2026 Selección Paraguaya Turquía Albirroja
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