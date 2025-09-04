El mosaico de la Albirroja para volver al Mundial

La expectativa para el partido de esta noche ante Ecuador por la fecha 17 de las Eliminatorias van creciendo con el correr de los minutos.

Se aguarda una gran fiesta en el estadio Defensores del Chaco que lucirá un marco repleto con un recibimiento especial que tendrá un nuevo mosaico.

Se filtró la imagen de lo que será el mosaico para recibir a la Albirroja en el juego ante Ecuador donde se alcanza a ver la frase “Albirroja yo te amo”, acompañada del dibujo de un león.

Paraguay enfrenta a Ecuador a partir de las 20:30 en el estadio Defensores del Chaco por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas en lo que podría significar el retorno de la Albirroja a la Copa del Mundo tras largos 16 años de espera.