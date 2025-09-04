El look de esta Albirroja si estaba en México 1986

Esta noche se puede romper las ausencias de Paraguay en las Copas del Mundo. La Albirroja choca con Ecuador y lo mínimo que necesita es sumar un punto para asegurar su boleto. Ya son tres las ediciones seguidas que el seleccionado guaraní tuvo que seguir por la tele.

De cara a México 1986, Paraguay soportó seis ediciones sin poder clasificarse hasta que llegó una gran generación para romper con esa sequía. ¿Cómo se hubiera visto el plantel actual de la Albirroja en esa época?

Para eso le preguntamos a la IA de Google cómo se verían los jugadores de la Selección Paraguaya si estuvieran en la década de los 80 y esto fue el resultado.