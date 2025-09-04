04 sept. 2025
Eliminatorias

El look de esta Albirroja si estaba en México 1986

Paraguay está a un paso de volver a una Copa del Mundo y cortar una larga ausencia así como fue previo al Mundial de 1986. ¿Cómo se verían estos jugadores con el look ochentoso?

Septiembre 04, 2025 12:36 p. m. • 
Por Redacción D10
Selección paraguaya retro

Julio Enciso y Gustavo Alfaro.

Esta noche se puede romper las ausencias de Paraguay en las Copas del Mundo. La Albirroja choca con Ecuador y lo mínimo que necesita es sumar un punto para asegurar su boleto. Ya son tres las ediciones seguidas que el seleccionado guaraní tuvo que seguir por la tele.

De cara a México 1986, Paraguay soportó seis ediciones sin poder clasificarse hasta que llegó una gran generación para romper con esa sequía. ¿Cómo se hubiera visto el plantel actual de la Albirroja en esa época?

Para eso le preguntamos a la IA de Google cómo se verían los jugadores de la Selección Paraguaya si estuvieran en la década de los 80 y esto fue el resultado.

Selección Paraguaya retro
1/20

Gustavo Alfaro.

Selección Paraguaya retro
2/20

Ramón Sosa.

Selección Paraguaya retro
3/20

Fabián Balbuena.

Selección Paraguaya retro
4/20

Andrés Cubas.

Selección Paraguaya retro
5/20

Mathías Villasanti.

Selección Paraguaya retro
6/20

Carlos Coronel.

Selección Paraguaya retro
7/20

Ángel Romero.

Selección Paraguaya retro
8/20

Roberto Fernández.

Selección Paraguaya retro
9/20

Gustavo Velázquez.

Selección Paraguaya retro
10/20

Damián Bobadilla.

Selección Paraguaya retro
11/20

Alejandro Romero Gamarra.

Selección Paraguaya retro
12/20

Junior Alonso.

Selección Paraguaya retro
13/20

Diego Gómez.

Selección Paraguaya retro
14/20

Gustavo Gómez.

Selección Paraguaya retro
15/20

Omar Alderete.

Selección Paraguaya retro
16/20

Miguel Almirón.

Selección Paraguaya retro
17/20

Julio Enciso.

Selección Paraguaya retro
18/20

Antonio Sanabria.

Selección Paraguaya retro
19/20

Juan Cáceres.

Selección Paraguaya retro
20/20

Matías Galarza.

Paraguay Selección Paraguaya Eliminatorias Sudamericanas Albirroja
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Raphinha
Eliminatorias
Por el último triunfo en casa
A las 21:30, en el estadio Maracaná, Brasil y Chile jugarán su penúltimo partido por las Eliminatorias para el Mundial 2026, en juego entre seleccionados que tienen suerte dispar en la tabla de clasificación, el local ya clasificado y el visitante ya eliminado.
Septiembre 04, 2025 07:55 a. m.
 · 
Redacción D10
Argentina - Ecuador
Eliminatorias
La despedida de Leo
Argentina, en el último partido oficial de Messi en su tierra natal, recibe a las 20:30 a Venezuela.
Septiembre 04, 2025 07:41 a. m.
 · 
Redacción D10
World Cup - South American Qualifiers - Uruguay v Peru
Eliminatorias
Uruguay ante una Perú necesitada
Uruguay y Perú se enfrentan en un duelo con realidades distintas.
Septiembre 04, 2025 07:37 a. m.
 · 
Redacción D10
Eliminatorias sudamericanas: Colombia - Argentina
Eliminatorias
Colombia se juega la clasificación
La Selección Colombia se enfrentará hoy en un compromiso decisivo ante Bolivia, aferrándose a su histórica superioridad como local para asegurar su participación directa en el Mundial de 2026.
Septiembre 04, 2025 07:32 a. m.
 · 
Redacción D10
_FER5719_56105632.jpg
Eliminatorias
Por el regreso soñado
Paraguay enfrenta a Ecuador desde las 20:30 en el Defensores del Chaco, buscando el boleto a la Copa Mundial 2026.
Septiembre 04, 2025 07:01 a. m.
 · 
Redacción D10
Gustavo Alfaro
Eliminatorias
Gustavo Alfaro: “Paraguay me hizo daño, me rompió”
Un emocionado Gustavo Alfaro confesó que es muy fuerte todo lo que está viviendo en Paraguay a través de la Albirroja. “Me hizo daño, me rompió la caparazón de protección que tenía”, expresó.
Septiembre 03, 2025 02:18 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más