08 ago. 2025
Torneo Clausura

El líder azulgrana recibe al vecino

Partidazo en Barrio Obrero. Desde las 18:30 el estadio La Nueva Olla será escenario del choque entre vecinos: Cerro Porteño vs. Nacional.

Agosto 08, 2025 09:06 a. m. • 
Por Redacción D10
GivbWcZXIAA_9Gz.jpg

Nacional y Cerro Porteño se medirán en La Nueva Olla.

@CopadePrimera

Partidazo en Barrio Obrero. Desde las 18:30 el estadio La Nueva Olla será escenario del choque entre vecinos: Cerro Porteño vs. Nacional, cotejo que corresponde a la fecha 7 del Clausura 2025.

El Ciclón, único puntero del torneo (16 puntos) llega a este duelo como favorito por su ubicación en la tabla y, además, en la jornada anterior venció a su archirrival, Olimpia, por 3-2, después de estar en desventaja por 2-0 en el trámite.

Alan Soñora y Jorge Morel son las principales novedades en el campamento azulgrana, ambos fueron citados para concentrar y podrían sumar minutos ante los tricolores.

Mientras que su rival, la Academia se encuentra tercero en la clasificación con 11 unidades, llega a este juego después de igualar 1-1 ante el 2 de Mayo, en el Arsenio Erico.

Cabe resaltar que los hinchas organizados del Ciclón (barras) se encuentran suspendidos por dos juegos, de manera provisoria.

CIFRA. 13 goles ha marcado Cerro Porteño en el torneo Clausura es el más efectivo. Por otra parte, encajó 6 tantos.

Detalles del partido:

Cerro Porteño vs. Nacional

Estadio: ueno La Nueva Olla.

Horario: 18:30.

Árbitro: Derlis López.

Asistentes: Guido Miranda y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Giancarlos Juliadoza.

VAR: Marco Franco.

AVAR: Milciades Saldívar.

Cerro Porteño Nacional Torneo Clausura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
GxiDIPuX0AAuE5a.jpeg
Torneo Clausura
¡Se desató el Gumarelo!
Libertad goleó de visita por 0-4 al Sportivo Ameliano y vuelve a prenderse en el Torneo Clausura.
Agosto 04, 2025 06:22 p. m.
 · 
Redacción D10
Gp_CgExWYAA_C8H.jpg
Torneo Clausura
Guaraní quiere su tercer triunfo al hilo
Guaraní enfrentará a Deportivo Recoleta en el Ricardo Gregor, con su césped sintético.
Agosto 04, 2025 09:28 a. m.
 · 
Redacción D10
GplP6KXWUAAvtEF.jpg
Torneo Clausura
Libertad busca tomar Fortaleza
Libertad visitará a Ameliano en Villeta con la intención de seguir escalando posiciones en el torneo Clausura.
Agosto 04, 2025 09:03 a. m.
 · 
Redacción D10
Sin título.png
Torneo Clausura
El polémico penal que protesta todo Olimpia
Juan Gabriel Benítez pitó un polémico penal a instancias del VAR que inició la remontada de Cerro Porteño ante Olimpia en el superclásico.
Agosto 03, 2025 07:45 p. m.
 · 
Redacción D10
20250803_180308.jpg
Torneo Clausura
Cerro Porteño y una remontada histórica en el superclásico
La vuelta del superclásico a Ciudad del Este le vino como anillo al dedo a Cerro Porteño que dio vuelta un partidazo ante Olimpia para romper su mala racha ante el eterno rival con una remontada histórica.
Agosto 03, 2025 06:04 p. m.
 · 
Redacción D10
20250803_165220.jpg
Torneo Clausura
Olimpia, con ventaja a vestuarios
Final del primer tiempo en el estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este donde Olimpia le gana parcialmente a Cerro Porteño por 1-0 con el golazo de Hugo Quintana.
Agosto 03, 2025 04:53 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más