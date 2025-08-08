El líder azulgrana recibe al vecino

Partidazo en Barrio Obrero. Desde las 18:30 el estadio La Nueva Olla será escenario del choque entre vecinos: Cerro Porteño vs. Nacional, cotejo que corresponde a la fecha 7 del Clausura 2025.

El Ciclón, único puntero del torneo (16 puntos) llega a este duelo como favorito por su ubicación en la tabla y, además, en la jornada anterior venció a su archirrival, Olimpia, por 3-2, después de estar en desventaja por 2-0 en el trámite.

Alan Soñora y Jorge Morel son las principales novedades en el campamento azulgrana, ambos fueron citados para concentrar y podrían sumar minutos ante los tricolores.

Mientras que su rival, la Academia se encuentra tercero en la clasificación con 11 unidades, llega a este juego después de igualar 1-1 ante el 2 de Mayo, en el Arsenio Erico.

Cabe resaltar que los hinchas organizados del Ciclón (barras) se encuentran suspendidos por dos juegos, de manera provisoria.

CIFRA. 13 goles ha marcado Cerro Porteño en el torneo Clausura es el más efectivo. Por otra parte, encajó 6 tantos.

Detalles del partido:

Cerro Porteño vs. Nacional

Estadio: ueno La Nueva Olla.

Horario: 18:30.

Árbitro: Derlis López.

Asistentes: Guido Miranda y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Giancarlos Juliadoza.

VAR: Marco Franco.

AVAR: Milciades Saldívar.