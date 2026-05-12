12 may. 2026
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Los favoritos no fallan en la Liga de básquet

Olimpia Kings, San José y Colonias Gold ganaron en la ronda 9 de la competencia masculina.

Mayo 12, 2026 05:30 p. m. • 
Por Redacción D10
Olimpia kings

Olimpia ganó y continúa liderando el torneo.

Gentileza.

Se completó la fecha 9 de la Liga Nacional de básquet masculino de primera división, con victorias de Olimpia Kings, Colonias Gold y Deportivo San José, para seguir en la parte alta de la clasificación.

Los Kings vencieron como local a Deportivo Amambay por 103 a 66, mientras que Colonias en el Ka’a Poty se impuso a Félix Pérez Cardozo por 90 a 83.

A su vez San José derrotó a domicilio a Ciudad Nueva por 78 a 66. En otro juego, Deportivo Campoalto superó a San Alfonzo 78-69.

Posiciones: Olimpia Kings 17 puntos, San José 15, Colonias Gold 15, Félix Pérez 13, Amambay 12, Campoalto 12, Ciudad Nueva 11 y San Alfonzo 10.

Fecha 10, para este miércoles 13 desde las 20:00 los juegos: Amambay vs. San Alfonso y Campoalto Cuidad Nueva. Para el jueves 14: San José vs. Colonias y Félix Pérez Cardozo vs. Olimpia Kings.

Liga Nacional de Básquetbol Olimpia Kings Colonias Gold
Redacción D10
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