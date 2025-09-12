El Indio lleva sus flechas al Norte

El Legendario llega a este duelo con un tren imparable y goleador. En la última jornada superó por 3-2 en un partido electrizante que perdía por 2-0 en la primera mitad y terminó dándole vuelta a Luqueño.

Por su parte, el equipo local también gritó victoria en la fecha 11, en el Río Parapití ante Olimpia al que superó por 3-2. En cuanto a duelos entre legendarios y el “2”, en el 2025, Guaraní ganó 3 y el Gallo 1, uno de ellos por pre Sudamericana.

CIFRA. 3/02/2025 fue el último partido del Aborigen en el estadio Río Parapití ante el Gallo. Fue victoria de Guaraní por 2-0.