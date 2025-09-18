El Guma aguarda al Gallo con la moral fortalecida

El encuentro está fijado para este domingo a las 19:00, en La Huerta. Ambos equipos llegan con la moral alta después de ganar en la fecha anterior. El Guma goleó 4-1 a Luqueño y el Gallo venció por 1-0 al líder Guaraní.

faltó un chiqui. Por otra parte, se confirmó ayer en charla con Fútbol a lo Grande, que el entrenador Francisco Chiqui Arce fue sondeado por la dirigencia repollera para reemplazar a Sergio Aquino. “En el 2011 fue la primera oferta con Libertad y ahora hubo otra, pero no llegamos a un acuerdo. No quiero decir que hablamos y luego ellos dirán que no hubo nada”, señaló el Chiqui. Recordemos que Pablo Guiñazú fue el elegido.