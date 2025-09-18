18 sept. 2025
Libertad

El Guma aguarda al Gallo con la moral fortalecida

El plantel principal de Libertad realizó ayer su jornada de entrenamiento en el predio de Farmacenter, ubicado en la ciudad de Fernando de la Mora (ZN), con miras a su duelo ante el 2 de Mayo.

Práctica. Lucas Sanabria (d) durante la jornada vespertina.

El encuentro está fijado para este domingo a las 19:00, en La Huerta. Ambos equipos llegan con la moral alta después de ganar en la fecha anterior. El Guma goleó 4-1 a Luqueño y el Gallo venció por 1-0 al líder Guaraní.

faltó un chiqui. Por otra parte, se confirmó ayer en charla con Fútbol a lo Grande, que el entrenador Francisco Chiqui Arce fue sondeado por la dirigencia repollera para reemplazar a Sergio Aquino. “En el 2011 fue la primera oferta con Libertad y ahora hubo otra, pero no llegamos a un acuerdo. No quiero decir que hablamos y luego ellos dirán que no hubo nada”, señaló el Chiqui. Recordemos que Pablo Guiñazú fue el elegido.

