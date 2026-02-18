18 feb. 2026
La falta de gol de Rubio Ñu “es algo preocupante”

Gustavo Morínigo, entrenador de Rubio Ñu, se refirió a la falta de gol de su equipo: “Es algo preocupante para nosotros”.

Febrero 18, 2026 12:56 p. m. • 
Por Redacción D10
Rubio Ñu_64793864.jfif

Gustavo Morínigo lamenta las no concreción de las jugadas en ataque.

Foto: Gentileza - Rubio Ñu

Tres goles a favor tiene Rubio Ñu después de cinco fechas y esto tiene inquieto al entrenador Gustavo Morínigo. “El último gol que hicimos fue el de Chapa (Fernando Martínez) contra Recoleta, en la segunda fecha. Es algo preocupante para nosotros”, declaró.

No obstante, el equipo genera situaciones. “No estamos concretando lo que estamos produciendo y eso preocupa de cierta manera”, señaló en charla para el programa Fútbol a lo Grande.

Gustavo Morínigo mencionó que están “tratando de salir de este momento donde estamos bien, pero no estamos concretando lo que estamos generando”.

De acuerdo con su criterio, falta “tratar de tener más tranquilidad y concretar. A excepción del partido con Guaraní, que fue contundente, en los otros partidos hemos creado mucho y no concretamos y también cometimos varios errores que nos costaron puntos”.

El rival de turno de Rubio Ñu es Libertad, que tampoco despega en el Torneo Apertura. Actualmente, el cuadro albiverde solo tiene tres unidades producto de tres empates.

Redacción D10
