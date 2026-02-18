La falta de gol de Rubio Ñu “es algo preocupante”

Tres goles a favor tiene Rubio Ñu después de cinco fechas y esto tiene inquieto al entrenador Gustavo Morínigo. “El último gol que hicimos fue el de Chapa (Fernando Martínez) contra Recoleta, en la segunda fecha. Es algo preocupante para nosotros”, declaró.

No obstante, el equipo genera situaciones. “No estamos concretando lo que estamos produciendo y eso preocupa de cierta manera”, señaló en charla para el programa Fútbol a lo Grande.

Gustavo Morínigo mencionó que están “tratando de salir de este momento donde estamos bien, pero no estamos concretando lo que estamos generando”.

De acuerdo con su criterio, falta “tratar de tener más tranquilidad y concretar. A excepción del partido con Guaraní, que fue contundente, en los otros partidos hemos creado mucho y no concretamos y también cometimos varios errores que nos costaron puntos”.

El rival de turno de Rubio Ñu es Libertad, que tampoco despega en el Torneo Apertura. Actualmente, el cuadro albiverde solo tiene tres unidades producto de tres empates.

