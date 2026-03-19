19 mar. 2026
Copa Libertadores

Fin del sueño: Olimpia cae en semifinales ante Flamengo

El equipo dirigido por Juan Manuel Salgueiro jugó un gran partido, pero terminó cayendo 2-1 ante Flamengo en las semifinales de la Copa Libertadores sub 20.

Marzo 19, 2026 06:23 p. m. • 
Por Redacción D10
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Olimpia quedó eliminado en la Copa Libertadores Sub 20.

Foto: Gentileza

Flamengo es el primer finalista de la Libertadores Sub-20 2026 que se disputa en Quito, Ecuador. Venció a Olimpia 2-1 en el Estadio Banco Guayaquil de Quito, asegurando su lugar en la final del torneo continental.

Los goles de la victoria carioca fueron anotados por Ryan Roberto y Pablo Lucio, mientras que Faustino Barone, de penal, empató el partido provisoriamente.

Olimpia jugó un partido equilibrado, con un trabajo defensivo atento y contragolpes constantes. Sin embargo, a los 12 minutos Ryan Roberto realizó una gran jugada individual por la derecha, recortó hacia adentro y definió en el palo del arquero Facundo Insfrán.

Aun así, Olimpia se recuperó rápidamente. En el minuto 18, Daniel Sales cometió una falta en el área carioca y Barone ejecutó el penal disparando con firmeza al ángulo inferior derecho para igualar el partido.

En el segundo tiempo, el Mengao fue más incisivo y Olimpia sintió el rigor físico. Luego de un saque de esquina, Pablo Lucio remató de volea y metió la pelota en una esquina del arco franjeado. Tras la derrota, Olimpia jugará por el tercer puesto con el perdedor de Palmeiras-Santiago Wanderes.

Copa Libertadores Sub 20 Olimpia Flamengo
Redacción D10
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