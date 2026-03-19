19 mar. 2026
Copa Libertadores

Los rivales de Cerro y Libertad en el último simulacro del sorteo

Cerro Porteño y Libertad conocerán este noche a sus rivales en la Copa Libertadores 2026.

Marzo 19, 2026 06:21 p. m. • 
Por Redacción D10
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Alexis Martín Arias, portero de Cerro Porteño.

Foto: Gentileza APF

En un momento en el debate la continuidad de Jorge Bava como entrenador del primer equipo, Cerro Porteño conocerá en la noche de este jueves a sus rivales en la Copa Libertadores de América, que comenzará desde la fase de grupos.

En este sentido, el último simulacro realizado en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol le deparó un grupo parejo, pero con visita a la altura de Bolivia.

El Ciclón quedaría emparejado en el Grupo con el Nacional de Uruguay, el Always Ready de Bolivia y el Barcelona de Ecuador, equipo dirigido por el venezolano César Farías que viene de las fases preliminares en las que eliminó a Argentino Juniors y Fotafogo de Brasil.

En tanto, Libertad quedó en el Grupo E, junto a Boca Juniors de Argentina, Independiente Santa Fe de Colombia y Mirassol de Brasil, que debutará en el certamen.

Los bombos para el sorteo de la Copa Libertadores 2026

Bombo 1: Flamengo (BRA), Palmeiras (BRA), Boca Juniors (ARG), Peñarol (URU), Nacional (URU), Liga de Quito (ECU), Fluminense (BRA) e Independiente del Valle (ECU).

Bombo 2: Lanús (ARG), Libertad (PAR), Estudiantes de La Plata (ARG), Cerro Porteño (PAR), Corinthians (BRA), Bolívar (BOL), Cruzeiro (BRA) y Universitario (PER).

Bombo 3: Junior (COL), Universidad Católica (CHI), Rosario Central (ARG), Independiente Santa Fe (COL), Always Ready (BOL), Coquimbo Unido (CHI), Deportivo La Guaira (VEN) y Cusco FC (PER).

Bombo 4: Universidad Central (VEN), Platense (ARG), Independiente Rivadavia (ARG), Mirassol (BRA), Barcelona SC (ECU), Sporting Cristal (PER), Deportes Tolima (COL) e Independiente Medellín (COL).

Copa Libertadores Cerro Porteño Libertad
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