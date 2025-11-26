26 nov. 2025
Fútbol Internacional

Flamengo empata y queda a una victoria del título brasileño

Flamengo consiguió un agónico empate 1-1 en su visita al Atlético Mineiro y quedó a una vitoria de conquistar el título del Campeonato Brasileño, que hubiera podido alcanzar este martes anticipadamente superando al conjunto de Belo Horizonte.

Noviembre 26, 2025 07:02 a. m. • 
Por Redacción D10
El cuadro carioca podría lograr un doblete.

El conjunto carioca necesitaba imponerse ante los mineiros y que Palmeiras, su escolta, saliera derrotado por Gremio, para levantar por novena vez el título de la Liga en Brasil.

Aunque el inmortal tricolor venció por 3-2 al Verdão, el ímpetu no le alcanzó al Mengão.

Palmeiras comenzó el partido en Porto Alegre con once suplentes para reservar a sus titulares para el partido del sábado, en que disputará con Flamengo en Lima el título de la Copa Libertadores, mientras que el conjunto carioca comenzó con un equipo mixto pero en el segundo tiempo tenía gran parte de los titulares en cancha.

El gol de Bernard para el Mineiro al minuto 23 empezó a poner nervioso al equipo de Río de Janeiro, que solo en los minutos de reposición logró igualar al Galo.

Pese al empate, los dirigidos por Filipe Luis continúan en la punta de la clasificación con 75 puntos, cinco más que Palmeiras, que le sigue en la segunda plaza y siete por encima de Cruzeiro que está en el tercer lugar pero tiene un partido a menos.

Flamengo comenzó atacando y el Mineiro no le dio ventaja. Aunque el conjunto carioca tuvo más oportunidades de gol, la destreza del portero Everson -la estrella de la noche- evitó varias veces que el balón entrara a la red.

Pero el Mengão también desperdició momentos valiosos por falta de puntería.

Uno de los más notorios fue el de Léo Pereira dentro del área tras un tiro de esquina de Luiz Araújo, con un disparo que se elevó bien por encima del travesaño.

En el inicio del encuentro el entrenador de Flamengo apostó en la ofensiva del colombiano Jorge Carrascal, que luego reemplazó en el complementario con el uruguayo Giorgian de Arrascaeta y otros jugadores estratégicos como Bruno Henrique, el delantero Everton, Jorginho y el ecuatoriano Gonzalo Plata.

Pero los intentos por marcar también fueron infructuosos ante el escudo defensivo del Mineiro, la destreza de Everson, y los erráticos disparos.

Flamengo recibirá el 3 de diciembre a Ceará en la penúltima jornada del torneo, donde muy posiblemente se corone campeón del torneo con una jornada de anticipación y levante nuevamente la copa del Brasileirão.

Por ahora se prepara para enfrentar a Palmeiras en Perú en la final de la competición continental.

