19 sept. 2025
Torneo Clausura

El Franjeado, con sed de revancha

Un alicaído Olimpia recibirá desde las 19:00 al Sportivo Trinidense en el Defensores del Chaco, en un partido en el que ambos llegan con la necesidad de ganar después de haber experimentado la derrota en el jornada 12 del Torneo Clausura.

Septiembre 19, 2025 07:04 a. m. • 
Por Redacción D10
FER_5913_53063373.jpg

Intenso. El mediocampista franjeado Rodney Redes ante la marca del experimentado Luis De La Cruz.

Foto: Archivo.

El Franjeado cayó por goleada, 4-1, ante Nacional en el estadio Arsenio Erico y, además, no olvida aquella derrota 4-3 ante Triqui en este mismo torneo, en la fecha 2, por lo que buscará tomarse revancha.

Mientras que su rival, el Auriazul de Trinidad cayó de local ante Recoleta. Después de ir ganando 2-0 en la primera fracción, el equipo Canario supo revertir el marcador para superarlo por 3-2.

Trinidense no podrá contar con Pedro Zarza y Alan Cano para este compromiso, atendiendo que ambos jugadores pertenecen a los registros del Decano.

Por parte de Olimpia, recupera al suspendido Gustavo Vargas y, además, se dará el debut de Eduardo Delmás Shaerer, juvenil de 18 años de edad perteneciente a la fábrica franjeada.

Olimpia Sportivo Trinidense Torneo Clausura
Redacción D10
