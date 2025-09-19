El Franjeado, con sed de revancha

El Franjeado cayó por goleada, 4-1, ante Nacional en el estadio Arsenio Erico y, además, no olvida aquella derrota 4-3 ante Triqui en este mismo torneo, en la fecha 2, por lo que buscará tomarse revancha.

Mientras que su rival, el Auriazul de Trinidad cayó de local ante Recoleta. Después de ir ganando 2-0 en la primera fracción, el equipo Canario supo revertir el marcador para superarlo por 3-2.

Trinidense no podrá contar con Pedro Zarza y Alan Cano para este compromiso, atendiendo que ambos jugadores pertenecen a los registros del Decano.

Por parte de Olimpia, recupera al suspendido Gustavo Vargas y, además, se dará el debut de Eduardo Delmás Shaerer, juvenil de 18 años de edad perteneciente a la fábrica franjeada.