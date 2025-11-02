02 nov. 2025
El Estrasburgo, con Julio Enciso, cae

El Estrasburgo, que inició la undécima jornada con opciones de asentarse en la parte alta de la clasificación de la Ligue 1 e, incluso, de dar caza al París Saint Germain en el liderato, también quedó descolgado de la carrera por el primer puesto, goleado por el Stade Rennes (4-1). Julio Enciso jugó casi todo el encuentro.

Noviembre 02, 2025 06:21 p. m. • 
Por Redacción D10
Julio Enciso

El paraguayo Julio Enciso fue reemplazado en el complemento.

Foto: Gentileza - Estrasburgo

El acierto de Esteban Lepaul acabó con los planes del cuadro del inglés Liam Rosenior. Su hat trick desarboló al reforzado Estrasburgo, al que se le augura un buen futuro en la competición gala y que fue tratado como alternativa.

Pero ya en la primera parte el Stade Rennes que llevaba cuatro partidos sin ganar, arrolló a los visitantes. Lepaul abrió el marcador a los nueve minutos a pase Mousa Al Tamari y pasada la media hora, Mohamed Meite hizo el segundo tras recibir un balón de Abdelhamidi Ait Boudlal.

No reaccionó el Estrasburgo en la segunda parte mientras el equipo del senegalés Habib Beye mantuvo el ritmo y, con un doblete de Lepaul, a pase de Meite y Valentin Rengier, respectivamente, estableció la goleada en el estadio Roazhon Park.

El Estrasburgo, que maquilló la derrota en el 77, con el gol de Sebastian Nanansi. da un paso atrás en su carrera por la parte alta, al igual que el Mónaco. El paraguayo Julio Enciso jugó hasta los 83.

Ambos perdieron y quedan ya a cinco puntos del líder, el París Saint Germain, que ganó al Niza. El Marsella, que ganó en Auxerre, es el segundo a dos del primer lugar.

