20 feb. 2026

David Ojeda, el árbitro del superclásico

Este viernes, la Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol compartió la nómina de jueces que estarán en los dos encuentros restantes de la sexta jornada. David Ojeda será el árbitro del superclásico.

Febrero 20, 2026 12:09 p. m. • 
Por Redacción D10
David Ojeda

David Ojeda pitará el superclásico.

Foto: Gentileza - APF

La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol dio a conocer a los jueces de los últimos dos partidos de la sexta fecha, que trae el superclásico.

Fecha 6

Sábado 21 de febrero

-Cerro Porteño vs. Olimpia

Estadio: La Nueva Olla.

Hora: 18:30.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: José Cuevas y Carmelo Candia.

Cuarto árbitro: Marco Franco.

VAR: Carlos Benítez.

AVAR: Héctor Balbuena.

Domingo 22 de febrero

-Sportivo Luqueño vs. Guaraní

Estadio: Erico Galeano.

Hora: 20:00.

Árbitro: Derlis Benítez.

Asistentes: Julio Aranda y Roberto Cañete.

Cuarto árbitro: Carlos Figueredo.

VAR: Ulises Mereles.

AVAR: Eduardo Cardozo.

Redacción D10
