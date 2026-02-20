David Ojeda, el árbitro del superclásico

La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol dio a conocer a los jueces de los últimos dos partidos de la sexta fecha, que trae el superclásico.
Fecha 6
Sábado 21 de febrero
-Cerro Porteño vs. Olimpia
Estadio: La Nueva Olla.
Hora: 18:30.
Árbitro: David Ojeda.
Asistentes: José Cuevas y Carmelo Candia.
Cuarto árbitro: Marco Franco.
VAR: Carlos Benítez.
AVAR: Héctor Balbuena.
Domingo 22 de febrero
-Sportivo Luqueño vs. Guaraní
Estadio: Erico Galeano.
Hora: 20:00.
Árbitro: Derlis Benítez.
Asistentes: Julio Aranda y Roberto Cañete.
Cuarto árbitro: Carlos Figueredo.
VAR: Ulises Mereles.
AVAR: Eduardo Cardozo.