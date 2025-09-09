El equipo paraguayo para la Copa Davis

En el mismo resalta claramente la presencia de Daniel Vallejo, quien viene de ganar el torneo ITF M25 de Mar de Plata, en Argentina, que supuso su cuarto título como jugador profesional.

Completan el conjunto albirrojo: Hernando Escurra, Martín Vergara y Santino Núñez. En tanto, el primer y segundo capitán serán Paulo Carvallo y Gustavo Ramírez, respectivamente.

El sorteo se realizará el jueves 11 de septiembre y los partidos tendrán lugar el 12 y 13 de este mes en la sede del Club Internacional de Tenis.

El equipo vencedor avanzará a los “Play offs” del Grupo Mundial I y la otra competirá en los “Play offs” del Grupo Mundial II.