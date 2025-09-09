09 sept. 2025
El equipo paraguayo para la Copa Davis

La Asociación Paraguaya de Tenis presentó ayer al equipo nacional que competirá en la Copa Davis, ante Pakistán.

Septiembre 09, 2025 09:53 a. m. 
Por Redacción D10
G0Vv1LUWMAAEtc_.jpeg

Listos. Paraguay presentó a su equipo para la Davis.

En el mismo resalta claramente la presencia de Daniel Vallejo, quien viene de ganar el torneo ITF M25 de Mar de Plata, en Argentina, que supuso su cuarto título como jugador profesional.

Completan el conjunto albirrojo: Hernando Escurra, Martín Vergara y Santino Núñez. En tanto, el primer y segundo capitán serán Paulo Carvallo y Gustavo Ramírez, respectivamente.

El sorteo se realizará el jueves 11 de septiembre y los partidos tendrán lugar el 12 y 13 de este mes en la sede del Club Internacional de Tenis.

El equipo vencedor avanzará a los “Play offs” del Grupo Mundial I y la otra competirá en los “Play offs” del Grupo Mundial II.

Redacción D10
