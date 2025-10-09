El equipo de Paraguay para enfrentar a Japón

La Selección Paraguaya de Fútbol ultima detalles para lo que será su primer amistoso tras la clasificación al Mundial 2026.

El partido será este viernes desde las 07:20 hora de Paraguay ante Japón, en el Estadio Panasonic Suita de Osaka, el primero de la gira por Asia, ya que el 14 de octubre el rival será la República de Corea en el Estadio Mundialista de Seúl.

Para el choque ante los japoneses, la gran novedad tiene que ver con la presencia de titular de Diego González, delantero del Atlas de México, ex Lazio de Italia.

Después, la base es la misma que jugó las Eliminatorias Sudamericanas.

Es decir Paraguay saldrá con: Junior Fernández; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junior Alonso; Diego Gómez, Damián Bobadilla, Andrés Cubas y Miguel Ángel Almirón; Diego González y Antonio Sanabria.