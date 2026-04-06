06 abr. 2026
Torneo Apertura

El clásico de barrio cerrará la fecha 15

El estadio Martín Torres será el escenario del segundo clásico de Santísima Trinidad entre Sportivo Trinidense vs. Rubio Ñu, los dos clubes más populosos del tradicional barrio asunceno.

Abril 06, 2026 08:55 a. m. • 
Por Redacción D10
Rubio Ñu Trinidense.jpg

Trinidense y Rubio Ñu chocarán en el estadio Martín Torres.

@CopadePrimera

El duelo está programado para las 20:00, un horario atípico, atendiendo que será el único juego de la jornada del lunes. Con este partido se cierra el capítulo 15 del Apertura 2026 que tiene como principales candidatos al título a Olimpia y Cerro Porteño.

En cuanto al clásico entre el Triqui y el Albiverde podemos mencionar que en la primera rueda la victoria fue del Auriazul por 1-0. El gol había llegado en la agonía del encuentro (90+5'), gracias a Ronaldo Báez. El Rubio de esta manera buscará vengar aquel resultado sufrido de local.

Antecedentes

Santísima Trinidad tendrá este año su segundo duelo entre los equipos más representativos del barrio. Sportivo Trinidense y Rubio Ñu volverán a cruzarse, aunque esta vez en el estadio Martín Torres. En el historial global son 9 los enfrentamientos entre ambos en Primera División: 4 victorias para Rubio Ñu (anotó un total de 11 goles), 4 empates y una victoria para Trinidense (marcó 8 goles).

Detalles del partido:

Sportivo Trinidense vs. Rubio Ñu

Estadio: Martín Torres.

Hora: 20:00.

Árbitro: Alipio Colmán.

Asistentes: José Villagra y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: Dionicio Cristaldo.

VAR: Édgar Galeano.

AVAR: Eduardo Britos.

Trinidense Rubio Ñu Torneo Apertura
Redacción D10
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