El clásico blanco y negro cambia de escenario

El clásico blanco y negro del fútbol paraguayo entre Olimpia y Libertad se disputará finalmente en el estadio Defensores del Chaco este domingo desde las 16:00 por la fecha 8 del torneo Clausura 2025.

El partido estaba programado inicialmente para la cancha de Sol de América, el estadio Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa, pero finalmente la Divisional Profesional decidió el cambio.

Para dicho encuentro solo serán habilitados los sectores de Plateas y Preferencias, atendiendo que la hinchada organizada del Franjeado está suspendida.

Los hinchas gumarelos se ubicarán en el sector de Preferencia E. En las próximas horas se darán a conocer los detalles de precios y venta de entradas.

Olimpia llega a este compromiso tras caer por goleada 4-0 ante Guaraní en Ciudad del Este, mientras que el Gumarelo viene de empatar 1-1 ante Recoleta.