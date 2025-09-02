02 sept. 2025
Otros Deportes

El City vende a Ederson al Fenerbahçe

El Manchester City ha llegado a un acuerdo con el Fenerbahçe para el traspaso de Ederson por 14 millones de euros.

Septiembre 02, 2025 09:47 a. m. • 
Por Redacción D10
Gz1XyIqX0AAUiPr.jpg

Ederson es nuevo portero del Fenerbahçe de Turquía.

El arquero brasileño, que no ha participado en las tres primeras jornadas de Premier League a la espera de resolver su futuro, se marcha al fútbol turco tras ocho exitosos años en Mánchester en los que lo ha ganado todo.

En el palmarés de Ederson aparecen seis Premier League, una Champions League, dos FA Cup, cuatro Copas de la Liga, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Además, ha ganado en tres ocasiones el Guante de Oro de la Premier League.

“Es uno de los porteros más exitosos de nuestra historia con 18 títulos conquistados”, dijo el City en el comunicado de salida del brasileño.

La venta de Ederson permite al City desbloquear la operación Gianluigi Donnarumma, que llegará a Mánchester procedente del Paris Saint Germain por unos 30 millones de euros. El acuerdo con el portero italiano será oficial en las próximas horas. EFE

Manchester City Ederson Fenerbahçe
Redacción D10
Más contenido de esta sección
GzDiZFvWYAEvsMx.jpg
Otros Deportes
Segunda pulseada final en el Premium
Cerro Porteño y Afemec disputan este sábado la final revancha de la Liga Premium de Futsal FIFA.
Agosto 30, 2025 09:06 a. m.
 · 
Redacción D10
525354288_1199382558659618_4528087797958230761_n.jpg
Otros Deportes
Llega el torneo de pesca “Las 8 horas de Santa Rosa”
Este sábado se llevará a cabo el Tradicional Torneo de Pesca “Las 8 horas de Santa Rosa” en la Asociación Paraguaya de Caza y Pesca.
Agosto 28, 2025 04:58 p. m.
paraguay futbol de salon c13
Otros Deportes
La Albirroja de salonismo, rumbo al Mundial de la C13
El equipo guaraní disputará la cita ecuménica en Brasil, del 1 al 7 de septiembre.
Agosto 28, 2025 04:39 p. m.
 · 
Redacción D10
2025 US Open - Day 4
Otros Deportes
Djokovic pierde un set antes de clasificarse a tercera ronda
El serbio Novak Djokovic accedió este miércoles a la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos tras remontar un inicio desacertado ante el estadounidense Zachary Svajda y hacerse con la victoria en cuatro sets.
Agosto 27, 2025 03:35 p. m.
 · 
Redacción D10
olimpia basquet_62704585.jpg
Otros Deportes
Arrancó el Clausura en el baloncesto
Con cuatro compromisos en simultáneo, se puso en marcha el Torneo Clausura 2025 de la Liga Nacional de básquet masculino de Primera División.
Agosto 27, 2025 07:54 a. m.
 · 
Redacción D10
agua marina espinola_La I Vuelta Ciclista a Castilla-La Mancha Leader ya forma parte de la historia.Han sido días de_62690870.jpg
Otros Deportes
Espínola triunfa en España
La ciclista paraguaya Agua Marina Espínola conquistó la primera edición femenina de la vuelta Castilla-La Mancha que se disputó en España.
Agosto 26, 2025 07:49 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más