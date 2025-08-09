El Ciclón con más sombras que luces

Cerro Porteño mostró poco, casi nada y se tuvo que conformar con la paridad sin goles en casa ante Nacional. El Ciclón estuvo lejos de aquel arrollador equipo que venció a Olimpia en el superclásico en la fecha anterior.

El equipo tricolor desarrolló un gran planteamiento táctico. Esperó al Ciclón en la zona de contención, para posteriormente proponer jugadas interesantes. Sobre el final tuvo inclusive la oportunidad del triunfo.

Mientras que las propuestas del Azulgrana fueron nulas, sin ideas, sin empuje y deja preocupado al entrenador Diego Martínez de cara a los octavos de final de la Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata.

Con este resultado, Cerro Porteño acumuló 17 unidades, en siete salidas. En tanto, Nacional se quedó en la cuarta posición, con 12 puntos.