08 ago. 2025
Torneo Clausura

El Ciclón con más sombras que luces

Cerro Porteño se conformó con el empate, sin goles, en La Nueva Olla, ante Nacional. La paridad lo mantiene como único líder, pero dejó pasar la chance de extender su ventaja en la tabla.

Agosto 08, 2025 09:10 p. m. • 
Por Redacción D10
ACT_9030_62420121.JPG

Cerro Porteño no pudo ante Nacional en el desarrollo de la fecha 7 del Clausura 2025.

ANDRÉS CATALÁN

Cerro Porteño mostró poco, casi nada y se tuvo que conformar con la paridad sin goles en casa ante Nacional. El Ciclón estuvo lejos de aquel arrollador equipo que venció a Olimpia en el superclásico en la fecha anterior.

El equipo tricolor desarrolló un gran planteamiento táctico. Esperó al Ciclón en la zona de contención, para posteriormente proponer jugadas interesantes. Sobre el final tuvo inclusive la oportunidad del triunfo.

Mientras que las propuestas del Azulgrana fueron nulas, sin ideas, sin empuje y deja preocupado al entrenador Diego Martínez de cara a los octavos de final de la Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata.

Con este resultado, Cerro Porteño acumuló 17 unidades, en siete salidas. En tanto, Nacional se quedó en la cuarta posición, con 12 puntos.

Cerro Porteño Nacional Torneo Clausura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
General.jfif
Torneo Clausura
Agónico festejo de General Caballero en Villa Elisa
El General Caballero de Mallorquín consiguió una victoria agónica (1-0) sobre Atlético Tembetary y se quedó con tres puntos de oro para soñar con la permanencia en Primera División.
Agosto 05, 2025 08:47 p. m.
 · 
Redacción D10
GxOBZoLW4AQNe_7.jpeg
Torneo Clausura
Duelo de rivales directos por la permanencia
Puntos vitales tendrá en juego el encuentro entre Atlético Tembetary vs. Gral. Caballero de Mallorquín en el estadio Luis Alfonso Giagni, en Villa Elisa en el cierre de la jornada 6 del Clausura 2025, desde las 18:30.
Agosto 05, 2025 07:24 a. m.
 · 
Redacción D10
Iván Ramírez.jfif
Torneo Clausura
Guaraní es el único escolta
Guaraní venció por 3-2 a Recoleta FC y se ubicó en el podio de la clasificación del Torneo Clausura 2025.
Agosto 04, 2025 08:37 p. m.
 · 
Redacción D10
GxiDIPuX0AAuE5a.jpeg
Torneo Clausura
¡Se desató el Gumarelo!
Libertad goleó de visita por 0-4 al Sportivo Ameliano y vuelve a prenderse en el Torneo Clausura.
Agosto 04, 2025 06:22 p. m.
 · 
Redacción D10
Gp_CgExWYAA_C8H.jpg
Torneo Clausura
Guaraní quiere su tercer triunfo al hilo
Guaraní enfrentará a Deportivo Recoleta en el Ricardo Gregor, con su césped sintético.
Agosto 04, 2025 09:28 a. m.
 · 
Redacción D10
GplP6KXWUAAvtEF.jpg
Torneo Clausura
Libertad busca tomar Fortaleza
Libertad visitará a Ameliano en Villeta con la intención de seguir escalando posiciones en el torneo Clausura.
Agosto 04, 2025 09:03 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más