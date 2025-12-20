20 dic. 2025
El Chelsea anula a Woltemade

El Chelsea, con una remontada en la segunda mitad, sacó un punto de St James’ Park después de que el Newcastle United se pusiera 2-0 arriba con un doblete de Nick Woltemade.

Diciembre 20, 2025 
Por Redacción D10
G8ne4yNW4AAMCF9.jpg

Chelsea y Newcastle empataron por la Premier League de Inglaterra.

El Chelsea, con una remontada en la segunda mitad, sacó un punto de St James’ Park después de que el Newcastle United se pusiera 2-0 arriba con un doblete de Nick Woltemade.

Las ‘Urracas’, que tuvieron ocasiones de sobra para llevarse el encuentro, se marcharon enfadadas del partido porque con 2-1 en el marcador el árbitro no vio un clarísimo penalti de Trevoh Chalobah sobre Anthony Gordon. Ni el colegiado ni el VAR quisieron pitar una pena máxima que podría haberle dado la ventaja a un Newcastle que se fue con un decepcionante empate.

Decepcionante por la forma en la que comenzó el encuentro. A los veinte minutos, el conjunto de Eddie Howe ya tenía dos goles de ventaja gracias a un balón suelto que remachó Woltemade, tras un paradón de Robert Sánchez a Gordon y un error garrafal en el despeje de Chalobah, y a un centro de Gordon que desvió Woltemade para conseguir su doblete.

El germano pudo conseguir su primer ‘hat trick’ con esta camiseta y tuvo el 3-0 en su bota derecha, pero en otro gran centro de Gordon no acertó a dar esta vez con las redes de Robert Sánchez.

El Chelsea, que pudo recortar en un gol anulado por mano a Pedro Neto, tuvo que esperar a la segunda parte para recuperarse y lo hizo a través del balón parado, con un disparo espectacular de Reece James. El capitán, que es un futbolista completamente distinto ahora que las lesiones no le atormentan día sí y día también, clavó junto al palo una falta perpendicular. La pelota se fue abriendo, alejándose de Aaron Ramsdale y acabó al fondo de la portería, dando un hilo de esperanza al Chelsea que amplificó Andrew Madley, el árbitro, al no pitar un derribo clarísimo de Chalobah, que se olvidó de la pelota y empujó por la espalda a Gordon cuando este tenía el balón.

De forma incomprensible, no se señaló los once metros y minutos después el Chelsea empató gracias a la conexión Robert Sánchez-Joao Pedro. El meta español comenzó el contraataque al sacar en largo buscando a su delantero y este, pesa a estar campo abierto, cubierto y a treinta metros de la portería, se inventó el gol.

Hizo un control orientado de cabeza para bajar el balonazo de Robert Sánchez y con él se deshizo de la marca de Thiaw. Llegó hasta el área y batió por bajo a Ramsdale.

Con 2-2 y el Chelsea en mejor posición para llevarse los tres puntos, lo cierto es que las mejores ocasiones las tuvo el Newcastle, que mereció el triunfo en los minutos finales de no ser por un Reece James que con una entrada salvó el 3-2 de Harvey Barnes y por el propio Barnes, que erró una volea completamente solo en el segundo palo.

El punto le vale más al Chelsa, que se mantiene cuarto con 29 unidades, que a un Newcastle que no acaba de despegar en esta Premier League. Los ‘Magpies’ son undécimos, con 23 puntos, a seis de las posiciones de Champions League.

- Ficha técnica:

2 - Newcastle United: Ramsdale; Hall, Schar, Thiaw, Miley; Guimaraes, Tonali, Ramsey (Willock, m.89); Gordon (Barnes, m.72), Murphy (Elanga, m.73) y Woltemade (Wissa, m.73).

2 - Chelsea: Sánchez; Gusto (Enzo, m.54), Chalobah, Fofana, Cucurella; Caicedo, James, Palmer (Andrey Santos, m.79), Neto, Joao Pedro y Garnacho.

Goles: 1-0. Woltemade, m.4, 2-0. Woltemade, m.20, 2-1. James, m.49 y 2-2. Joao Pedro, m.66.

Árbitro: Andrew Madley amonestó a Schar (m.61), Wissa (m.77) y Hall (m.86) por parte del Newcastle y a Sánchez (m.7), Garnacho (m.27), Gusto (m.45), Maresca (m.58, fuera del campo), Caicedo (m.70), Andrey Santos (m.82) y Joao Pedro (m.83) por parte del Chelsea.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 17 de la Premier League disputado en St. James’ Park (Newcastle). EFE

Redacción D10
