06 feb. 2026
Fútbol Internacional

Palmeiras llega a un acuerdo para fichar a Jhon Arias

Palmeiras llegó a un acuerdo con el Wolverhampton inglés para fichar al extremo colombiano Jhon Arias, según confirmó a EFE una fuente próxima a la negociación.

Febrero 06, 2026 05:04 p. m. • 
Por Redacción D10
Jhon Arias

Jhon Arias dejará Europa para volver a Sudamérica.

Foto: Gentileza - Jhon Arias

El internacional cafetero firmará un contrato por cuatro temporadas, es decir, hasta 2029.

Arias era el gran objetivo de mercado del equipo dirigido por Abel Ferreira, que el año pasado no ganó ningún título por primera vez desde la llegada del técnico portugués, en noviembre de 2020.

El atacante de 28 años ya sabe lo que es jugar en el fútbol brasileño, pues militó en el Fluminense de Río de Janeiro entre 2021 y 2025, cuando hizo las maletas para jugar en la Premier League.

Se convirtió en una pieza fundamental del conjunto carioca, con el que levantó la Copa Libertadores en 2023, entre otros títulos.

Sin embargo, su salto al Viejo Continente no ha ido como se esperaba. Actualmente, el Wolverhampton es colista de la Liga inglesa con una sola victoria en 24 partidos.

De esta forma, Arias vuelve a Brasil, ahora con la camiseta del Palmeiras, uno de los clubes más potentes del continente junto con el Flamengo de Filipe Luís.

Se espera que aterrice en el país la próxima semana, de acuerdo con medios locales, que señalan que su traspaso alcanzó los 30 millones de dólares (unos 25 millones de euros).

Fijo en el once titular de la selección colombiana, Arias destaca por su fortaleza, su capacidad para llegar al área rival y por su polivalencia, ya que puede jugar como extremo o centrocampista.

Se trata del segundo refuerzo de la disciplina de São Paulo con vistas a esta temporada de 2026 que acaba de empezar en Brasil.

El primero fue el centrocampista Marlon Freitas, que se ha unido al ‘Verdão’ después de triunfar con el Botafogo.

Palmeiras ha empezado con buen pie el Campeonato Brasileño, donde marcha en la segunda posición, con cuatro puntos en dos jornadas, tan solo dos por debajo del Red Bull Bragantino.

También está muy bien posicionado para clasificarse a los cuartos de final del Campeonato Paulista, torneo que reúne a los mejores equipos del estado de São Paulo y que se vive con enorme pasión en la región.

Palmeiras
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Atalanta
Fútbol Internacional
Atalanta aplasta a la Juve y se mete a las semis de la Copa Italia
Atalanta se tomó su venganza de la final perdida en el mismo torneo en el 2024, con contundente goleada por 3-0.
Febrero 05, 2026 07:41 p. m.
 · 
Redacción D10
Atlético de Madrid.jpg
Fútbol Internacional
Atlético de Madrid vapulea al Betis
El Atlético de Madrid vapuleó (0-5) al Betis y logró con brillantez en La Cartuja el pase a las semifinales de la Copa del Rey, tras un partido en el que fue muy superior a un rival humillado ante el buen fútbol del conjunto madrileño.
Febrero 05, 2026 07:24 p. m.
 · 
Redacción D10
Karim Benzema
Fútbol Internacional
Triplete de Benzema en su debut
El debut de Karim Benzema con el Al Hilal estuvo acompañado con un triplete del francés que sentenció el reencuentro con el triunfo de su nuevo equipo, por 0-6 ante el Al Okhdood, en la vigésima jornada de la liga saudí, después de tres empates consecutivos.
Febrero 05, 2026 05:07 p. m.
 · 
Redacción D10
G_uh4YmXIAA-pcV.jpeg
Fútbol Internacional
Denuncian acoso a una reportera que investigó a futbolistas de Alianza Lima
Varios gremios periodísticos de Perú alertaron que la reportera Stefanie Medina, trabajadora en el programa Contra Corriente de Willax Televisión, ha sufrido ciberacoso y amenazas después de investigar a los tres jugadores del Alianza Lima que fueron denunciados por una presunta violación sexual a mediados de enero.
Febrero 05, 2026 08:32 a. m.
 · 
Redacción D10
HAXOLxKXwAET46Y.jpeg
Fútbol Internacional
Gómez y Sosa marcan en goleada del Palmeiras
VIDEO. Gustavo Gómez y Ramón Sosa aportaron goles en la paliza del Palmeiras al Vitória.
Febrero 05, 2026 08:07 a. m.
 · 
Redacción D10
Inter Torino.jpg
Fútbol Internacional
El Inter, a semis con la ‘Unidad B’
El Inter de Milán certificó este miércoles su acceso a las semifinales de la Copa Italia al batir por 2-1 al Torino en un duelo en el que dio descanso a sus titulares pensando en el ‘Scudetto’.
Febrero 04, 2026 07:46 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más