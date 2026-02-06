06 feb. 2026
Fútbol Internacional

James Rodríguez ficha por el Minnesota United de la MLS

El Minnesota United de la MLS anunció este viernes el fichaje del colombiano James Rodríguez, quien se encontraba sin equipo tras abandonar la disciplina del Club León mexicano el pasado noviembre.

Febrero 06, 2026 03:04 p. m. • 
Por Redacción D10
James Rodríguez

James Rodríguez jugará en la MLS.

Foto: Gentileza - Minnesota United

El mediapunta permanecerá vinculado con el equipo de Minnesota hasta junio de 2026, con una opción del club para extender el contrato hasta final de temporada, informó el equipo en la red social X.

Su fichaje permitirá al exjugador de clubes como el Oporto, el Real Madrid o Bayern Munich, entre otros, contar con minutos y rodarse de cara al próximo Mundial que se disputará este verano en Canadá, Estados Unidos y México.

El jugador colombiano quedó libre tras no renovar su contrato con el Club León a la conclusión del pasado Apertura de México. Rodríguez disputó 30 partidos en menos de un año con el conjunto mexicano en los que anotó 5 goles y repartió 8 asistencias.

El Minnesota United es el decimotercer equipo en la trayectoria de Rodríguez, que nunca ha disputado más de tres temporadas seguidas con un mismo club.

Su fichaje supone un nuevo golpe de efecto para la MLS, que la temporada pasada vio como otros grandes nombres como el argentino Rodrigo De Paul, el alemán Thomas Müller o el surcoreano Heung-min Son se incorporaban a una competición en la que también milita Lionel Messi en el Inter Miami.

El Minnesota United alcanzó las semifinales de Conferencia el año pasado después de finalizar en cuarta posición en el Oeste durante la fase regular.

Minnesota James Rodríguez
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Karim Benzema
Fútbol Internacional
Triplete de Benzema en su debut
El debut de Karim Benzema con el Al Hilal estuvo acompañado con un triplete del francés que sentenció el reencuentro con el triunfo de su nuevo equipo, por 0-6 ante el Al Okhdood, en la vigésima jornada de la liga saudí, después de tres empates consecutivos.
Febrero 05, 2026 05:07 p. m.
 · 
Redacción D10
G_uh4YmXIAA-pcV.jpeg
Fútbol Internacional
Denuncian acoso a una reportera que investigó a futbolistas de Alianza Lima
Varios gremios periodísticos de Perú alertaron que la reportera Stefanie Medina, trabajadora en el programa Contra Corriente de Willax Televisión, ha sufrido ciberacoso y amenazas después de investigar a los tres jugadores del Alianza Lima que fueron denunciados por una presunta violación sexual a mediados de enero.
Febrero 05, 2026 08:32 a. m.
 · 
Redacción D10
HAXOLxKXwAET46Y.jpeg
Fútbol Internacional
Gómez y Sosa marcan en goleada del Palmeiras
VIDEO. Gustavo Gómez y Ramón Sosa aportaron goles en la paliza del Palmeiras al Vitória.
Febrero 05, 2026 08:07 a. m.
 · 
Redacción D10
Inter Torino.jpg
Fútbol Internacional
El Inter, a semis con la ‘Unidad B’
El Inter de Milán certificó este miércoles su acceso a las semifinales de la Copa Italia al batir por 2-1 al Torino en un duelo en el que dio descanso a sus titulares pensando en el ‘Scudetto’.
Febrero 04, 2026 07:46 p. m.
 · 
Redacción D10
20260204_191954.jpg
Fútbol Internacional
Manchester City avanza a la final y se enfrentará al Arsenal
El Manchester City ganó este miércoles al Newcastle por 3-1 y avanzó a la final de la Copa de la Liga donde se verá las caras con el Arsenal de Mikel Arteta el 22 de marzo en el estadio de Wembley.
Febrero 04, 2026 07:21 p. m.
 · 
Redacción D10
Marc-André ter Stegen
Fútbol Internacional
Ter Stegen será operado este viernes
El portero alemán Marc-André ter Stegen, cedido por el Barcelona al Girona hasta el final de la presente campaña de la Liga española, será operado este viernes de la lesión en el isquiotibial izquierdo que sufrió el pasado sábado en el partido contra el Real Oviedo.
Febrero 04, 2026 03:54 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más