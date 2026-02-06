06 feb. 2026
Guardiola responde a las críticas

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, aseguró que él condena “todos los conflictos”.

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, aseguró que él condena “todos los conflictos”, después de que la comunidad judía de Mánchester le criticara por comentar los conflictos internacionales y le insistiera en que se ciñera al fútbol.

El entrenador español dio un discurso la semana pasada en un concierto a favor de Palestina y días después habló en rueda de prensa sobre su opinión al respecto de lo que está pasando en el mundo, citando el genocidio en Palestina, la guerra contra Ucrania y los asesinatos de Minnesotta (EE.UU.), entre otros.

“No preguntes si está bien o mal, ayudadlos. Son seres humanos. Después podemos discutir, puedes tener una idea u otra, pero cuando la gente se está muriendo tienes que ayudarles. Proteger una vida es lo único que tenemos. Con todos los avances que tenemos, la humanidad está en la mejor posición de siempre en cuanto a posibilidades, podemos llegar a la luna, podemos hacer de todo, pero aún nos matamos, ¿por qué? ¿para qué?”, dijo Guardiola a principios de semana.

Las palabras del técnico español provocaron que la comunidad judía de Mánchester publicara un comunicado en el que afirmaron que Guardiola había decepcionado al Manchester City por posicionarse en este tipo de conflictos.

“Pep Guardiola es un entrenador de fútbol. Aunque sus reflexiones humanitarias intenten ser bien intencionadas, debería centrarse en el fútbol”, aseguró la comunidad, que le recordó también que no dijo nada sobre el ataque a una sinagoga en Mánchester del pasado octubre.

“Imploramos a Guardiola que sea más cauteloso con su lenguaje dado el importante riesgo que sufre nuestra comunidad”.

Hablando este viernes en rueda de prensa, Guardiola insistió en que condena todos los conflictos.

“Si te soy sincero, no creo que dijera nada especial. No lo siento así. ¿No puedo expresar mi opinión porque soy un entrenador de fútbol? No estoy de acuerdo, pero respeto todas las opiniones. Lo que dije es que, ¿cuántos conflictos hay ahora en el mundo? ¿Cuántos? Muchos. Los condeno todos. Cuando matan a gente inocente, los condeno todos”. EFE

