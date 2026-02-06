Condenado un pastor evangélico por quedarse con 500.000 euros donados por Jackson Martínez

Los magistrados de la Sección 15 de la audiencia madrileña condenan a Tomás G. M., pastor de la Iglesia Evangélica Bautista de Sierra Oeste, por un delito continuado de apropiación indebida agravada, tras considerar acreditado que se apropió ilícitamente de 516.271 euros procedentes de donaciones realizadas por fieles de la congregación entre los años 2016 y 2017.

La sentencia le impone además una multa de 3.000 euros y que indemnice a la entidad religiosa por el total del dinero no recuperado, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El tribunal considera probado que el acusado, en su condición de pastor y presidente de la citada iglesia, con sede en Boadilla del Monte, tenía autorización sobre la cuenta bancaria de la entidad, y se aprovechó de su posición y de la confianza de los fieles para hacer numerosas transferencias a su cuenta personal, sin autorización de los órganos de la congregación ni conocimiento de sus miembros.

Las operaciones se produjeron de forma reiterada entre febrero de 2016 y noviembre de 2017, con importes que oscilaban entre pequeñas cantidades y transferencias de hasta 150.000 euros.

La mayoría del dinero lo donó el exinternacional colombiano Jackson Martínez, delantero que militó durante seis meses en el Atlético de Madrid en 2015, al que llegó como goleador tras triunfar en el Oporto, donde fue el máximo artillero durante tres tempradas.

Martínez, que no triunfó en el equipo rojiblanco y fichó por el Guangzhou Evergrande chino antes de convertirse en cantante de música cristiana, confirmó en el juicio que donó más de medio millón de euros para apoyar “la difusión del evangelio” y que cuando en 2020 supo que no se habían destinado a la iglesia, exigió al pastor que los devolviera pero este “no lo hizo”.

Por su parte, en el juicio el pastor negó los hechos y aseguró que el exjugador colombiano estaba al tanto de todos los movimientos.

En la sentencia, el tribunal considera acreditado que el acusado destinó las cantidades desviadas a fines personales, entre ellos la compra de un vehículo a su nombre, la cancelación parcial de la hipoteca de su vivienda, y la transferencia de 260.000 euros a su hijo para la adquisición de un inmueble.

Subraya que los miembros de la iglesia no tuvieron conocimiento del destino real de las donaciones hasta el año 2020, cuando, tras una serie de acontecimientos internos, se revisaron las cuentas bancarias y se descubrieron los movimientos irregulares.

La resolución insiste en que las donaciones realizadas a una entidad religiosa tienen carácter de donaciones modales, es decir, están condicionadas a su destino a los fines propios de la comunidad y no al enriquecimiento personal de quien las administra.

No obstante, la Sala descarta aplicar la agravante de abuso de relaciones personales, solicitada por la acusación particular, al entender que la confianza quebrantada es la inherente al cargo de pastor y gestor, ya integrada en el delito de apropiación indebida.

La sentencia no es firme y se puede recurrir ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.