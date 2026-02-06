Carlos González es opción para el Independiente del Valle

Carlos González, últimamente en Newell’s y actualmente sin club, es una opción para el Independiente del Valle, según contó Fabián Gallardo en contacto con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental.

El cuadro ecuatoriano estaría cerrando la venta de su goleador Claudio Spinelli al Vasco Da Gama de Brasil y tras la confirmación de la operación, buscará al reemplazante que podría ser el paraguayo de 32 años.

“Ayer se efectuó la premiación de jugadores de la temporada y pude dialogar con Santiago Morales, directivo de Independiente del Valle, y me manifestó que una vez que se firme el convenio de traspaso de Spinelli iban a cerrar con el sustituto”, contó Gallardo en la 1080 AM.

González jugó 30 partidos con el conjunto argentino entre Liga y Copa, totalizando 5 tantos.

