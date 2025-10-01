01 oct. 2025
Copa Paraguay

Choque de campeones

Duelo de titanes en la Copa Paraguay en el arranque de la semana 13, Libertad, el vigente monarca de la competencia, se medirá ante el líder del Clausura 2025, Guaraní, un choque estelar por un lugar en los cuartos de final.

Octubre 01, 2025 07:51 a. m. • 
Por Redacción D10
Potencia. Derlis Rodríguez pelea el balón con Hugo Fernández.

Ambos equipos ya conocen lo que es ganar la Copa de Todos, el Aurinegro fue el primer campeón de este torneo en 2018 tras vencer a Olimpia en la primera épica final en Pedro Juan Caballero. Por su parte, el Gumarelo ya alzó en tres ocasiones el trofeo: en 2019, 2023 y 2024. Buscará coronar nuevamente este año, atendiendo que en el Clausura prácticamente ya no tiene chances de lograr el título.

En cuanto a los antecedentes inmediatos, el Legendario viene de eliminar en los 16avos de final al 24 de Septiembre de Areguá con un contundente 5-0.

En el caso del Repollero, en la fase anterior venció por 3-0 al Benjamín Aceval del Bajo Chaco. El ganador de este encuentro se medirá en los cuartos de final a River Plate.

El encuentro se llevará a cabo desde las 19:00 en el estadio Erico Galeano de la ciudad de Capiatá.

A primera hora, el 12 de Octubre de Itauguá y Tacuary chocarán a las 16:30 en el estadio Ricardo Gregor.

Copa Paraguay Libertad Guaraní
Redacción D10
