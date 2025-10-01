Choque de campeones

Ambos equipos ya conocen lo que es ganar la Copa de Todos, el Aurinegro fue el primer campeón de este torneo en 2018 tras vencer a Olimpia en la primera épica final en Pedro Juan Caballero. Por su parte, el Gumarelo ya alzó en tres ocasiones el trofeo: en 2019, 2023 y 2024. Buscará coronar nuevamente este año, atendiendo que en el Clausura prácticamente ya no tiene chances de lograr el título.

En cuanto a los antecedentes inmediatos, el Legendario viene de eliminar en los 16avos de final al 24 de Septiembre de Areguá con un contundente 5-0.

En el caso del Repollero, en la fase anterior venció por 3-0 al Benjamín Aceval del Bajo Chaco. El ganador de este encuentro se medirá en los cuartos de final a River Plate.

El encuentro se llevará a cabo desde las 19:00 en el estadio Erico Galeano de la ciudad de Capiatá.

A primera hora, el 12 de Octubre de Itauguá y Tacuary chocarán a las 16:30 en el estadio Ricardo Gregor.