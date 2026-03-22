El Auriazul recibe al Gallo en Itauguá

Ambos equipos llegan a este partido con sed de victoria después de la jornada anterior en donde el Auriazul cayó derrotado (1-0) por Olimpia, en el Defensores, esta caída se sumó a los resultados negativos y derivó en hechos vandálicos por parte de barras bravas.

Mientras tanto, el Gallo Norteño había sellado el empate 1-1 ante San Lorenzo. Recordemos que en la fecha 1, de este torneo, el “2” iba ganando 1-0 pero sobre el final Luqueño logró remontar para el 2-1 en PJC.