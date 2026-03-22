El Auriazul recibe al Gallo en Itauguá
Un atractivo duelo será el que disputarán el Sportivo Luqueño vs. Sportivo 2 de Mayo en el estadio ueno Luis Salinas, desde las 20:30, por la fecha 12 del Apertura 2026. Derlis López será el juez principal del juego en compañía de Carmelo Candia y Diego Silva. En el VAR estará Carlos Figueredo.
Ambos equipos llegan a este partido con sed de victoria después de la jornada anterior en donde el Auriazul cayó derrotado (1-0) por Olimpia, en el Defensores, esta caída se sumó a los resultados negativos y derivó en hechos vandálicos por parte de barras bravas.
Mientras tanto, el Gallo Norteño había sellado el empate 1-1 ante San Lorenzo. Recordemos que en la fecha 1, de este torneo, el “2” iba ganando 1-0 pero sobre el final Luqueño logró remontar para el 2-1 en PJC.