10 may. 2026
Fútbol Internacional

El Arsenal gana con lo justo y se acerca al título de la Premier League

El Arsenal está a dos victorias de alzarse con la Premier League veintidós años después. Una actuación brillante de David Raya, y la ayuda del VAR, que anuló el tanto del empate del West Ham en el minuto 99, acercan a los ‘Gunners’ a levantar de nuevo el título doméstico.

Mayo 10, 2026 05:08 p. m.
FBL-ENG-PR-WEST HAM-ARSENAL

Ajustado pero valioso triunfo del Arsenal.

ADRIAN DENNIS/AFP

Los de Mikel Arteta, que se adelantaron en los instantes finales por medio de Leandro Trossard, vieron como el VAR llamó al árbitro para ver una posible falta de Pablo sobre el portero español antes del gol del Callum Wilson, que tras tres minutos de revisión, el colegiado decidió anular el gol por esa acción del delantero brasileño.

Antes, David Raya salvó a los suyos con dos paradas de mérito; la primera a remate de cabeza de Taty Castellanos al filo del descanso, y la segunda a falta de quince minutos, cuando sacó con el pie un disparo de Mateus Fernandes.

Con el guardameta español y con el VAR de su lado, el Arsenal acaricia la Premier, mientras que el West Ham se complica su permanencia en la máxima competición del fútbol inglés.

El encuentro, con un London Stadium lleno a rebosar y consciente de la importancia del encuentro para los suyos, comenzó con un dominio claro de los de Mikel Arteta, sabedores de lo crucial que van a ser todos los duelos hasta final de temporada.

En los primeros instantes, Riccardo Calafiori, que rozó el gol en varias ocasiones, mandó el primer aviso con un disparo repelido por la defensa tras un pase espectacular de Leandro Trossard con el exterior.

En ese saque de esquina, precisamente Trossard, se topó en primer lugar con el guardameta Mads Hermaansen, y posteriormente con el larguero, dejando el miedo en el cuerpo a la afición local, que mantuvo la respiración.

El Arsenal siguió dominando y causando peligro en las jugadas a balón parado, una constante durante toda la temporada, pero que esta vez no les dio resultado ya que el remate de Gabriel se marchó por encima del travesaño.

Los visitantes insistieron, aunque no consiguieron materializar las constantes ocasiones que generaron en los primeros 25 minutos. De nuevo Calafiori tuvo el primero en las botas el primero para los suyos con un disparo desviado y otro tiro que salvó Konstantinos Mavropanos sobre la línea.

Cuando mejor estaban los ‘Gunners’, el partido se tuvo que detener varios minutos por la lesión de Ben White, que se retiró con ayuda de un miembro del cuerpo médico a solo un mes del Mundial, cita en la que tenía muchas papeletas de entrar en la lista Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra.

Después, del parón el duelo entró en una fase en el que ninguno de los dos equipos tuvo claras ocasiones de gol hasta que justo antes del descanso, David Raya, guardameta del Arsenal, volvió a ser decisivo con una gran estirada a remate de cabeza de Taty Castellanos.

En la segunda parte, el duelo bajó de revoluciones y ambos equipos no consiguieron llegar con claridad a la meta contraria.

Mavroplanos volvió a salvar a los suyos al sacar de nuevo sobre la línea un disparo de Gabriel y Viktor Gyokeres, que no estuvo acertado durante los noventa minutos, no conectó bien el remate de cabeza.

A falta de quince minutos, de nuevo Raya se erigió como el hombre del partido al sacar un pie milagroso a un disparo desde el área pequeña de Mateus Fernandes, que el estadio ya celebraba como gol.

Esta jugada le dio alas a los ‘Gunners’, que fueron a por todas en los últimos diez minutos del duelo a sabiendas de la necesidad de ganar para seguir dependiendo de sí mismos.

Cuando el luminoso marcó el minuto 83 llegó la jugada decisiva del duelo, que comenzó con una pared entre Martin Odegaard y Declan Rice y terminó con un disparo de Trossard que se coló en la red.

Arteta lo celebró con efusividad consciente de la importancia del tanto y los jugadores se acercaron a la grada visitante.

En el último minuto del encuentro todo pudo haber cambiado. Callum Wilson anotó el empate, pero el VAR llamó al árbitro, que tras revisar la acción durante tres minutos, determinó que Pablo cometió falta sobre Raya en el salto, a pesar de las protestas del banquillo local.

Con los tres puntos, el Arsenal se coloca a dos victorias del título, mientras que el West Ham se complica la salvación, ya que en caso de que el Tottenham Hotspur gané el lunes, se quedaría a cuatro puntos de la salvación.

- Ficha técnica:

0 - West Ham United: Hermansen; Todibo, Mavropanos, Disasi (Wilson, m.85); Wan-Bissaka, Soucek, Fernandes, Diouf; Bowen, Summerville; Castellanos (Pablo, m.66).

1 - Arsenal: Raya; White (Zubimendi, m.28; Havertz, m.68), Saliba, Gabriel, Calafiori (Mosquera, m.46); Rice, Lewis-Skelly; Saka (Madueke, m.79), Eze (Odegaard, m.67), Trossard; Gyökeres.

Gol: 0-1: Trossard, m.83.

Árbitro: Chris Kavanagh. Mostró tarjeta amarilla a Castellanos (m.34), Summerville (m.38), Todibo (m.68) por parte del West Ham y a Saka (m.77), Mosquera (m.79), Saliba (m.89) y Trossard (m.90+2) por parte del Arsenal.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 36 de la Premier League disputado en el London Stadium (Londres). EFE

Premier League Arsenal West Ham
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