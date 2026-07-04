04 jul. 2026
Copa del Mundo

Paraguay y Francia no se hacen daño y van sin goles al descanso

Paraguay está igualando sin goles con Francia, al término del primer tiempo, en Filadelfia, por los octavos de final de la Copa del Mundo. La Albirroja creó poco en la ofensiva, pero tampoco sufrió en exceso.

Julio 04, 2026 06:52 p. m. • 
Por Redacción D10
FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Paraguay vs France

Manu Kone busca bloquear el avance del volante Matías Galarza.

FOTO: SARAH YENESEL/EFE

La Selección Paraguaya de Fútbol está igualando de forma parcial, sin goles, con Francia al término de los primeros 45 minutos en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

El equipo de Gustavo Alfaro priorizó la marca en la zona defensiva, por lo que el combinado nacional tardó en aparecer en la zona de ataque. En este sector, el Cazador de Utopías solo ubicó a Julio Enciso, como nueve falso.

Paraguay está jugando con: Orlando Gill; Gustavo Velázquez, Omar Alderete, Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Junior Alonso; Diego Gómez, Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Matías Galarza; Miguel Almirón y Julio Enciso.

Es la tercera vez que Paraguay y Francia se ven las caras en los Mundiales. El primero fue en Suecia 1958, mientras que el segundo enfrentamiento se produjo en 1998. En ambos vencieron los galos.

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