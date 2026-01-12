12 ene. 2026
Fútbol Internacional

El Al Hilal neutraliza el gol 959 de CR7 y aumenta su ventaja

El Al Hilal, líder de la liga de Arabia Saudí, aumentó a 7 puntos su ventaja sobre el Al Nassr de Cristiano Ronaldo al ganar este lunes por 3-1 y con remontada al equipo del delantero portugués.

Enero 12, 2026 05:21 p. m. • 
Por Redacción D10
G-e8QCdXUAIJsuU.jpg
1/1

Cristiano Rolando en la derrota de su equipo ante el Al Hilal.

Foto: Al Nassr FC

Cristiano Ronaldo situó a su equipo a un solo punto del Al Hilal al marcar al borde del descanso el 0-1 en el Kingdom Arena de Riad. Pero en la segunda mitad todo cambió. Salem Al Dawsari marcó de penalti en el 57 el 1-1 y tres más tarde el Al Nassr se quedó con uno menos por la expulsión de Nawaf Al Aqidi.

El Al Hilal aprovechó su superioridad numérica, aunque tuvo que esperar hasta el tramo final para completar la remontada con los goles de Mohamed Kanno (81) y el portugués Rubén Neves de penalti (92).

Tras 14 jornadas, el Al Hilal lidera la tabla con 38 puntos, siete más que un Al Nassr, segundo y que encadenó su tercera derrota consecutiva y su cuarto partido seguido sin ganar. EFE

Cristiano Ronaldo Al Nassr Al Hilal
Redacción D10
Más contenido de esta sección
ccapaso.jpg
Fútbol Internacional
El casi golazo de Manuel Capasso en su debut en Atlas
VIDEO. El ex defensor de Olimpia Manuel Capasso fue protagonista de una jugada increíble en el futbol mexicano.
Enero 11, 2026 04:33 p. m.
776432848
Fútbol Internacional
El Brighton de Diego Gómez manda al United a la lona
El Brighton del paraguayo Diego Gómez eliminó este domingo al Manchester United tras imponerse 2-1 en la FA Cup.
Enero 11, 2026 03:57 p. m.
 · 
Redacción D10
Arsenal
Fútbol Internacional
Martinelli se reivindica en la FA Cup
Ha sido una semana difícil para Gabriel Martinelli, después de que fuera duramente criticado entre semana al empujar a Conor Bradley fuera del campo, después de que el norirlandés se lesionara de gravedad la rodilla. El brasileño, que pidió disculpas después del partido a Bradley, se olvidó del incidente este sábado ayudando al Arsenal a remontar al Portsmouth con un ‘hat trick’ (1-4) y clasificarse a la cuarta ronda de la FA Cup.
Enero 11, 2026 01:17 p. m.
 · 
Redacción D10
Barcelona Real Madrid
Fútbol Internacional
Barcelona vs. Real Madrid: Un clásico por el título entre el dominio y la incertidumbre
El clásico de España también es un clásico en Arabia Saudí. Cuarta final de Supercopa seguida entre Barcelona y Real Madrid este domingo, en Yeda. Frente a frente, el dominio del conjunto azulgrana contra las incertidumbres de los madridistas. Con Lamine Yamal recuperado y Kylian Mbappé apurando sus opciones.
Enero 11, 2026 09:27 a. m.
 · 
Redacción D10
CAF Africa Cup of Nations 25 quarter final - Algeria vs Nigeria
Fútbol Internacional
Osimhen frustra a Argelia y convierte a Nigeria en rival de Marruecos
La diferencia que marca Victor Osimhen, un gol y una asistencia, terminó por definir la superioridad ante Argelia.
Enero 10, 2026 04:18 p. m.
 · 
Redacción D10
𝐅𝐄𝐍𝐄𝐑𝐁𝐀𝐇𝐂𝐄.jpg
Fútbol Internacional
Asensio sirve la Supercopa al Fenerbahce
El español Marco Asensio levantó su primer título en Turquía tras alzarse con la Supercopa después de la victoria de su equipo sobre el Galatasaray (0-2).
Enero 10, 2026 04:10 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más