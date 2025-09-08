08 sept. 2025
Eliminatorias

Ecuador busca la recuperación

Tras empatar ante Paraguay, en Asunción, el seleccionador de Ecuador, Sebastián Beccacece, aseguró ayer en una rueda de prensa que será un gran desafío para el equipo romper una racha y poder ganarle este martes a Argentina en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial de 2026.

Septiembre 08, 2025 07:51 a. m. • 
Por Redacción D10
El objetivo. Beccacece quiere cerrar con triunfo histórico.

“Enfrentaremos a Argentina con el mismo respeto que a todos los rivales; se trata del campeón del mundo, pero queremos romper una racha y poderle ganar. Ese es un gran desafío para nuestro equipo, y poderle brindar una alegría a nuestra gente”, resaltó Beccacece.

Mencionó que la intención actual será sostener todo lo conseguido durante un año de trabajo, continuar desarrollando un proceso para seguir avanzando y que los análisis se harán al final de la eliminatoria. Aseguró que por lo hecho hasta ahora es momento para celebrar.

