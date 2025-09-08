Ecuador busca la recuperación

“Enfrentaremos a Argentina con el mismo respeto que a todos los rivales; se trata del campeón del mundo, pero queremos romper una racha y poderle ganar. Ese es un gran desafío para nuestro equipo, y poderle brindar una alegría a nuestra gente”, resaltó Beccacece.

Mencionó que la intención actual será sostener todo lo conseguido durante un año de trabajo, continuar desarrollando un proceso para seguir avanzando y que los análisis se harán al final de la eliminatoria. Aseguró que por lo hecho hasta ahora es momento para celebrar.

