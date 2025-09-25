Durísimo palo de Pittoni al plantel de Olimpia

El ex mediocampista de Olimpia, Wilson Pittoni, habló este jueves con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y se refirió a la crisis que atraviesa el equipo franjeado. El ex jugador fue contundente y lanzó una fuerte crítica hacia el plantel de jugadores.

“Hace unos días cuando se confirmó a Almeida dije que faltaba jugadores. Dije que falta una columna de jugadores clase A. Ni si viene un técnico europeo va a poder levantar”, tiró Pittoni en la 1080 AM.

Según el ex franjeado, el profesor Almeida debería continuar al frente del equipo, pero la dirigencia debería hacer su trabajo y traerle jugadores para que pueda competir en los diferentes torneos.

“Es un momento crítico. Ojalá que los dirigentes se replanteen, ver a quien soltar y traer a los jugadores. Hay que respetar al profe y ponerle los materiales”, subrayó.

Olimpia cayó en penales frente al Atlético Tembetary y se despidió de forma prematura de la Copa Paraguay. Este golpe se suma a los diferentes que sufrió el Decano en esta temporada, en la que no pudo ser protagonista. Su crisis pone en peligro hasta su participación en copas internacionales del próximo año.

