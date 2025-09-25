25 sept. 2025
Olimpia

Durísimo palo de Pittoni al plantel de Olimpia

Wilson Pittoni, ex jugador franjeado, analizó el momento del equipo y tiró una fuerte crítica.

Septiembre 25, 2025 12:46 p. m. • 
Por Redacción D10
G1psprTXoAAuntK.jpeg

Wilson Pittoni fue crítico con el actual plantel de jugadores.

Foto: Prensa - Olimpia

El ex mediocampista de Olimpia, Wilson Pittoni, habló este jueves con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y se refirió a la crisis que atraviesa el equipo franjeado. El ex jugador fue contundente y lanzó una fuerte crítica hacia el plantel de jugadores.

“Hace unos días cuando se confirmó a Almeida dije que faltaba jugadores. Dije que falta una columna de jugadores clase A. Ni si viene un técnico europeo va a poder levantar”, tiró Pittoni en la 1080 AM.

Según el ex franjeado, el profesor Almeida debería continuar al frente del equipo, pero la dirigencia debería hacer su trabajo y traerle jugadores para que pueda competir en los diferentes torneos.

“Es un momento crítico. Ojalá que los dirigentes se replanteen, ver a quien soltar y traer a los jugadores. Hay que respetar al profe y ponerle los materiales”, subrayó.

Olimpia cayó en penales frente al Atlético Tembetary y se despidió de forma prematura de la Copa Paraguay. Este golpe se suma a los diferentes que sufrió el Decano en esta temporada, en la que no pudo ser protagonista. Su crisis pone en peligro hasta su participación en copas internacionales del próximo año.

Redacción D10
