Dura derrota del Sunderland de Alderete

En el minuto 54, el delantero aprovechó un saque de esquina botado por Alex Iwobi al punto de penalti para zafarse de su defensor e inaugurar el marcador

Apenas seis minutos después, el colegiado Craig Pawson acudió al VAR por una infracción de Brian Brobbey a Calvin Baseey y decidió pitar la pena máxima.

Raúl Jiménez, especialista desde los once metros, tomó la responsabilidad y lo transformó engañando al guardameta Robin Roefs, para mantener el 100% de efectividad desde el punto de penalti en la Premier League (13 de 13).

A falta de un cuarto de hora, el Sunderland se metió de lleno en el encuentro después de que Pawson señalara de nuevo penalti por un agarron de Ryan Sessegnon a Dan Ballard.

Los locales intentaron conseguir el empate, pero al defensa del Fulham consiguió retener los ataques, y a cinco minutos del final, Iwobi sentenció el duelo.

Con estos tres puntos, el Fulham asciende hasta la décima posición con 37 unidades y adelanta al Sunderland, que se queda con 36 en duodécima posición. EFE