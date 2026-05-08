Un Cerro combativo logra un triunfazo en Colombia

Cerro Porteño tuvo un juego clave en Cartagena donde el Junior hizo de local por la cuarta fecha del Grupo F de la Copa Libertadores. Sumar en Colombia fue la misión de un equipo que reservó a sus titulares en el plano local, y que le costó el campeonato, para continuar en la pelea por la clasificación.

El local era el más necesitado y eso se notó desde la propuesta, que el Ciclón supo responder. Los minutos iniciales fueron intensos, peleados y en medio de este trámite, Pablo Vegetti se destacó con un golazo.

A los 13’, el argentino aprovechó un despeje corto y sin dudar sacó un zapatazo que se le metió por encima a Mauro Silveira. Tras la pausa de hidratación, Junior volvió más agresivo, controló la pelota y Cerro Porteño intentó tapar los huecos y salir de contragolpe o con balones largos, sin mucha transición.

El portero Alexis Martín comenzó a ser exigido con remates desde fuera del área, pero el Ciclón también tuvo sus chances para ampliar el marcador. El resultado sepultaba al cuadro colombiano por lo que el arranque del complemento fue totalmente dominio local.

Cerro Porteño se quedó bastante y fue imposible no pensar en la cuestión física, debido a que fue un problema constante para el Azulgrana durante este semestre. Javier Guerrero se perdió la más clara a los 56’. Buscando refrescar su zona media, Ariel Holan metió un par de cambios.

Con el correr de los minutos, el cansancio ya era evidente en el Ciclón; no obstante, la actitud y la entrega cerrista fueron determinantes para sumar tres puntazos de visitante que lo deja muy cerca de la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Cerro Porteño escaló a la segunda posición del Grupo F, eliminó al Junior de la pelea, y ahora le debe visitar al Palmeiras y posteriormente recibir al Sporting Cristal.