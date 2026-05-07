07 may. 2026
Fútbol Internacional

El Rayo Vallecano elimina a Julio Enciso, quien falló un penal

El Rayo Vallecano, con un gol en la primera parte del brasileño Alemao y el protagonismo destacado del portero argentino Augusto Batalla, que paró un penal de Julio Enciso, venció en el estadio de La Meinau al Estrasburgo (0-1), igual que hizo en la ida en Madrid, y logró una histórica clasificación para la final de la Liga Conferencia, en la que se medirá al Crystal Palace inglés.

Mayo 07, 2026 06:10 p. m. • 
Por Redacción D10
RAYO VALLECANO Julio Enciso

El equipo de Julio Enciso no pudo acceder a la final del certamen.

Foto: AFP

Lejos de especular con el resultado de la ida, esa victoria por la mínima que le hizo llegar con cierto optimismo a Estrasburgo, el Rayo saltó al césped sin perder sus señas de identidad, la presión alta, la búsqueda de la posesión y el juego vertical buscando la velocidad de los extremos.

Esa táctica pilló desprevenido al equipo francés, que se vio sometido por su rival desde el inicio hasta el punto que a los nueve minutos el Rayo ya contabilizó dos ocasiones muy claras. Una con un remate forzado con un hombro de Alemao que hizo estirarse a Mike Penders y otra con un disparo alto de Jorge de Frutos que se marchó rozando el travesaño.

El Estrasburgo, pese a contar de nuevo tras cinco partidos ausente con el mediapunta argentino Valentín Barco, uno de sus jugadores más resolutivos, no encontró la forma de hacer daño al Rayo, que estuvo muy seguro en defensa durante todo el partido con el férreo liderazgo del francés Florian Lejeune y el senegalés Pathé Ciss.

El dominio del Rayo, que también se tradujo en más ocasiones claras de Isi Palazón y Unai López con sendas acciones que probaron a Penders, encontró premio justo antes del descanso, a los 41 minutos, cuando ‘Pacha’ Espino, con la derecha, puso un centro medido para Lejeune, cuyo remate rechazó el portero belga y Alemeo empujó el balón a gol.

Con ventaja se fue el Rayo al descanso pero regresó al césped con la misma ambición, en un calco de lo que fue el inicio de la primera mitad, pudiendo sentenciar el choque en cinco minutos con un disparo de Isi que volvió a despejar Penders y un remate cruzado de Jorge de Frutos, totalmente solo en el área pequeña, que se marchó alto.

Esos fueron los mejores minutos del equipo vallecano, que se encontró muy cómodo sobre el césped, hasta que Gary O’Neil, técnico del Estrasburgo, decidió mover su banquillo y dio entrada al centrocampista británico Samuel Amo-Ameyaw, con el que el juego ofensivo del conjunto francés mejoró notablemente.

El Estrasburgo, también sin nada que perder a esas alturas, se fue decidido al ataque, aunque las imprecisiones, fruto de los nervios, fueron la tónica de su juego. Sin embargo, cuando parecía que todo iba a terminar sin cambios en el marcador, una mano de Oscar Valentín dentro del área fue decretada como penal por el árbitro.

El paraguayo Julio Enciso cogió el balón y su disparo desde los once metros lo adivinó el argentino Augusto Batalla, que hizo una gran parada tirándose a su derecha.

Con épica, el Rayo supo sufrir esos minutos finales de asedio de los locales y se llevó un triunfo de mucho mérito y prestigio que le mete en su primera final en 102 años de historia.

- Ficha técnica:

0 - Estrasburgo: Penders; Doué, Omobamidele, Chillwell (Nanasi, m.46); Moreira, El Mourabet (Amo-Ameyaw, m.67), Doukouré, Ouattara; Barco; Enciso y Godo.

1 - Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Ciss, Chavarría; Óscar Valentín, Unai López (Gumbau, m.84); Isi Palazón (Pedro Díaz, m.78), De Frutos (Balliu, m.78), ‘Pacha’ Espino (Álvaro García, m.84); y Alemao (Camello, m.65).

Gol: 0-1: M.41 Alemao.

Árbitro: Ivan Kruzliak (Eslovaquia). Amonestó a Chilwell (m.25) y Moreira (80), del Estrasburgo; y a Unai López (m.85), Oscar Valentín (86) y Batalla (89), del Rayo.

Incidencias: partido de vuelta de las semifinales de la Liga Conferencia disputado en el estadio de La Meinau de Estrasburgo (Francia).

Conference League Julio Enciso Estrasburgo Rayo Vallecano
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