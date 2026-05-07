El Friburgo remonta y se clasifica para su primera final europea

La expulsión con roja directa de Dorgeles, que derribó en la media luna a Jan-Carl Beste cuando el jugador alemán tenía vía libre hacia el área portuguesa, marcó la forma con la que se disputó el primer tiempo, con el Braga muy replegado y dejándole la pelota al Friburgo.

El 1-0 para el Friburgo, con el encuentro bajo su control, llegó en el minuto 19 en una jugada en la que intervino el azar, con un rebote que terminó en la red, por el ímpetu por el que fue a por el rechace Kübler y por el despeje que estrelló Gorby contra él.

El balón entró suavemente en la portería de Hornicek, tras tocar en el poste, desenfocado el guardameta ante tal carambola, tan inesperada y tan dañina para su equipo, ya sin la renta de la ida, en inferioridad numérica y con 70 minutos todavía por disputar y resistir.

No le quedaba otra al Braga, ante un panorama oscuro sobre el terreno del Friburgo. Necesitaba defensa y contragolpe. Se encomendó a lo segundo, pero, entonces, no fue aplicado en lo primero. Y lo penalizó aún más camino del descanso. Nadie salió al cruce de verdad a Manzambi, que se centró paso a paso, sin demasiada oposición, y se perfiló para el derechazo que conectó ajustado al poste y con el que anotó el 2-0 para su equipo.

Tras el segundo gol del Friburgo, que le daba ventaja en la eliminatoria, el Braga optó por arriesgar más en los últimos minutos del primer tiempo y en el 44 tuvo una gran ocasión con un remate al poste de Vitor Gomes.

Un aviso para el Friburgo, que salió del vestuario con gran agresividad y dispuesto a sentenciar.

En el minuto 46, tras una gran jugada de Beste, un remate de Grifo pegó en el poste. En el 49, de nuevo Grifo disparó desde fuera del área ligeramente desviado y en el 53 el meta Hornicek desvió a saque de esquina un disparo de Manzambi.

Después de la andanada inicial del Friburgo, el Braga volvió a tener sus momentos -hubo un buen remate de Joao Moutinho que salió desviado- pero luego los locales volvieron a multiplicar llegadas y ocasiones hasta que, en una falta lanzada por Grifo desde la izquierda, Kübler marcó el tercero de cabeza.

Nunca desistió el Braga, ni con los dos goles de desventaja en la eliminatoria en inferioridad numérica. Tuvo sus ocasiones, marcó el 3-1 en el 79 en una falta lanzada por Joao Moutinho y rematada de cabeza por Pau Victor e hizo sufrir al Friburgo, presionado y al filo del 3-2, evitado en el 88 por Noah Atubolu, con otra intervención providencial.

- Ficha técnica:

3 – Friburgo: Atubolu; Kübler (Makengo, m. 80), Ginter, Lienhart, Treu; Eggestein, Höfler; Beste, (Ogbus, m. 81), Manzambi, Grifo (Höler, m. 91); Matanovic.

1 – Braga: Hornicek; Víctor Gómez, Vitor Carvalho (Moscardo,m. 65), Paulo Oliveira, Lagerbielke; Joao Moutinho, Demir Ege Tiknaz (Gabri Martínez, m. 76), Gorby; Dorgeles, Zalazar (Fran Navarro, m. 65) y Pau Víctor.

Goles: 1-0, m. 19: Kübler. 2-0, m. 41: Manzambi. 3-0, m. 72: Kübler. 3-1, m. 79: Pau Víctor.

Árbitro: Davide Massa (Italia). Expulsó con roja directa a Dorgeles, del Braga, en el minuto 7. Amonestó con tarjeta amarilla a los visitantes Gorby (m. 65), Demir Ege Tiknaz (m. 71) y Gabri Martínez (m. 94).

Incidencias: partido de vuelta de las semifinales de la Liga Europa, disputado en el estadio Wolfswinkel de Friburgo ante unos 34.000 espectadores. E